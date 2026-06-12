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出来高変化率ランキング（10時台）～JGBダブル、日本精密などがランクイン

2026年6月12日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～JGBダブル、日本精密などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月12日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2251＞ JGBダブル　　　 495430 　39642.136　 320.47% -0.0036%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　1994600 　59916.12　 269.93% 0.2526%
＜3825＞ REMIX　　　　　14083900 　652803.28　 184.9% 0.398%
＜2016＞ iF米710H　　　323156 　93753.903　 176.33% 0.005%
＜3031＞ ラクーンHD　　　　384600 　47541.44　 175.91% -0.1041%
＜2510＞ NF国内債　　　　　279370 　68508.544　 164.51% 0.0016%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　255730 　36252.983　 156.59% 0.0028%
＜5032＞ ANYCOLOR　　4357100 　2397577.64　 153.26% -0.0627%
＜2513＞ NF外株　　　　　　29329 　67426.786　 144.44% 0.0118%
＜1597＞ MXSJリート　　　567581 　333402.807　 130.1% 0.0021%
＜3479＞ TKP　　　　　　　294900 　182617.04　 122.42% 0.1029%
＜7095＞ MacbeeP　　　421200 　173992.56　 120.95% -0.1435%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　1212700 　916210.54　 108.29% 0.1879%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　4460700 　2299664.86　 105.74% 0%
＜399A＞ 上日高50　　　　　109524 　92018.129　 105.02% 0.0202%
＜4346＞ NEXYZ．G　　　1290300 　317408.58　 99.63% -0.0836%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　2131 　24032.292　 99.53% -0.006%
＜215A＞ タイミー　　　　　　2835400 　1273221.32　 95.77% 0.1198%
＜3070＞ ジェリービー　　　　4732800 　151118.02　 87.56% -0.0987%
＜6380＞ オリチエン　　　　　16200 　41794.5　 75.72% 0.0031%
<1473> Oneトピクス　　　23340 　51279.422　 70.84% 0.0162%
<6769> ザイン　　　　　　　256400 　141614.02　 66.75% 0.0865%
<1311> NFTPX30　　　25816 　25097.968　 63.92% 0.0144%
<5816> オーナンバ　　　　　69300 　51048.22　 62.78% 0.0042%
<3529> アツギ　　　　　　　204300 　92325.42　 53.38% -0.0097%
<2971> エスコンJPN　　　850 　61117.34　 53.28% 0.0114%
<3462> NMF　　　　　　　13281 　1169506.82　 51.71% 0.008%
<8967> 日本ロジ　　　　　　6912 　376218.06　 49.33% 0.0075%
<5660> 神鋼線　　　　　　　6600 　7732.36　 49.09% 0.0333%
<4194> ビジョナル　　　　　518600 　2257501.66　 48.28% -0.086%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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