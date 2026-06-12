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出来高変化率ランキング（10時台）～JGBダブル、日本精密などがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～JGBダブル、日本精密などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月12日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2251＞ JGBダブル 495430 39642.136 320.47% -0.0036%
＜7771＞ 日本精密 1994600 59916.12 269.93% 0.2526%
＜3825＞ REMIX 14083900 652803.28 184.9% 0.398%
＜2016＞ iF米710H 323156 93753.903 176.33% 0.005%
＜3031＞ ラクーンHD 384600 47541.44 175.91% -0.1041%
＜2510＞ NF国内債 279370 68508.544 164.51% 0.0016%
＜2512＞ NF外債ヘ 255730 36252.983 156.59% 0.0028%
＜5032＞ ANYCOLOR 4357100 2397577.64 153.26% -0.0627%
＜2513＞ NF外株 29329 67426.786 144.44% 0.0118%
＜1597＞ MXSJリート 567581 333402.807 130.1% 0.0021%
＜3479＞ TKP 294900 182617.04 122.42% 0.1029%
＜7095＞ MacbeeP 421200 173992.56 120.95% -0.1435%
＜6264＞ マルマエ 1212700 916210.54 108.29% 0.1879%
＜6072＞ 地盤ネットH 4460700 2299664.86 105.74% 0%
＜399A＞ 上日高50 109524 92018.129 105.02% 0.0202%
＜4346＞ NEXYZ．G 1290300 317408.58 99.63% -0.0836%
＜1618＞ NFエネ資源 2131 24032.292 99.53% -0.006%
＜215A＞ タイミー 2835400 1273221.32 95.77% 0.1198%
＜3070＞ ジェリービー 4732800 151118.02 87.56% -0.0987%
＜6380＞ オリチエン 16200 41794.5 75.72% 0.0031%
<1473> Oneトピクス 23340 51279.422 70.84% 0.0162%
<6769> ザイン 256400 141614.02 66.75% 0.0865%
<1311> NFTPX30 25816 25097.968 63.92% 0.0144%
<5816> オーナンバ 69300 51048.22 62.78% 0.0042%
<3529> アツギ 204300 92325.42 53.38% -0.0097%
<2971> エスコンJPN 850 61117.34 53.28% 0.0114%
<3462> NMF 13281 1169506.82 51.71% 0.008%
<8967> 日本ロジ 6912 376218.06 49.33% 0.0075%
<5660> 神鋼線 6600 7732.36 49.09% 0.0333%
<4194> ビジョナル 518600 2257501.66 48.28% -0.086%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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