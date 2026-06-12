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出来高変化率ランキング（9時台）～マルマエ、日本精密などがランクイン
*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マルマエ、日本精密などがランクイン
マルマエ＜6264＞がランクイン（9時40分時点）。急騰。前日取引終了後に、26年8月
期業績予想を上方修正している。営業利益は41.00億円（前期比95.0％増）予想。前
回予想から28％ほど引き上げた。半導体製造装置市場が好調に推移する中で、同社
グループの受注も急拡大している。期末配当は26円とする。前回予想は19円、前期
の期末配当は25円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月12日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7509＞ アイエーG 49000 279.8 397.03% 0.0301%
＜535A＞ NZAMDAX 26 6.863 347.08% 0%
＜9236＞ ジャパM＆A 42600 4370.92 245.32% 0.1572%
＜7771＞ 日本精密 1346200 59916.12 226.77% 0.2035%
＜2016＞ iF米710H 323049 93753.903 176.29% 0.0044%
＜2510＞ NF国内債 279370 68508.544 164.51% 0.0016%
＜2512＞ NF外債ヘ 255720 36252.983 156.58% 0.0024%
＜7131＞ のむら産 13400 12869.6 152.97% 0.0153%
＜3031＞ ラクーンHD 288400 47541.44 140.94% -0.0977%
＜5032＞ ANYCOLOR 3832500 2397577.64 137.41% -0.0315%
＜3825＞ REMIX 8093300 652803.28 112.89% 0.3731%
＜7709＞ クボテック 178800 5738.44 109.23% 0.0298%
＜3479＞ TKP 253100 182617.04 103.53% 0.1022%
＜1618＞ NFエネ資源 2004 24032.292 92.22% -0.0036%
＜399A＞ 上日高50 96640 92018.129 90.03% 0.0216%
＜9419＞ ワイヤレスG 38100 5188.04 79.14% -0.0136%
＜6072＞ 地盤ネットH 3506400 2299664.86 77.6% -0.059%
＜7555＞ 大田花き 2000 617.38 75.99% -0.0039%
＜3070＞ ジェリービー 4199500 151118.02 73.96% -0.1111%
<1473> Oneトピクス 23340 51279.422 70.84% 0.0162%
<7095> MacbeeP 272500 173992.56 70.11% -0.1392%
<6380> オリチエン 15300 41794.5 69.29% 0.0072%
<215A> タイミー 2264200 1273221.32 69.07% 0.1024%
＜6264＞ マルマエ 864000 916210.54 68.28% 0.2088%
<6365> 電業社 2900 7851.4 66.63% 0.0327%
<9049> 京福電 100 423.6 65.07% 0%
<6867> リーダー電 6900 1291.26 60.28% -0.033%
<1311> NFTPX30 24812 25097.968 59.56% 0.0214%
<3529> アツギ 199700 92325.42 51% 0.0032%
<1597> MXS Jリート 287923 333402.807 50.98% 0.0021%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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