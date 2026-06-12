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出来高変化率ランキング（9時台）～マルマエ、日本精密などがランクイン

2026年6月12日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マルマエ、日本精密などがランクイン
マルマエ＜6264＞がランクイン（9時40分時点）。急騰。前日取引終了後に、26年8月
期業績予想を上方修正している。営業利益は41.00億円（前期比95.0％増）予想。前
回予想から28％ほど引き上げた。半導体製造装置市場が好調に推移する中で、同社
グループの受注も急拡大している。期末配当は26円とする。前回予想は19円、前期
の期末配当は25円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月12日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7509＞ アイエーG　　　　 49000 　279.8　 397.03% 0.0301%
＜535A＞ NZAMDAX　　　26 　6.863　 347.08% 0%
＜9236＞ ジャパM＆A　　　　42600 　4370.92　 245.32% 0.1572%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　1346200 　59916.12　 226.77% 0.2035%
＜2016＞ iF米710H　　　323049 　93753.903　 176.29% 0.0044%
＜2510＞ NF国内債　　　　　279370 　68508.544　 164.51% 0.0016%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　255720 　36252.983　 156.58% 0.0024%
＜7131＞ のむら産　　　　　　13400 　12869.6　 152.97% 0.0153%
＜3031＞ ラクーンHD　　　　288400 　47541.44　 140.94% -0.0977%
＜5032＞ ANYCOLOR　　3832500 　2397577.64　 137.41% -0.0315%
＜3825＞ REMIX　　　　　8093300 　652803.28　 112.89% 0.3731%
＜7709＞ クボテック　　　　　178800 　5738.44　 109.23% 0.0298%
＜3479＞ TKP　　　　　　　253100 　182617.04　 103.53% 0.1022%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　2004 　24032.292　 92.22% -0.0036%
＜399A＞ 上日高50　　　　　96640 　92018.129　 90.03% 0.0216%
＜9419＞ ワイヤレスG　　　　38100 　5188.04　 79.14% -0.0136%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　3506400 　2299664.86　 77.6% -0.059%
＜7555＞ 大田花き　　　　　　2000 　617.38　 75.99% -0.0039%
＜3070＞ ジェリービー　　　　4199500 　151118.02　 73.96% -0.1111%
<1473> Oneトピクス　　　23340 　51279.422　 70.84% 0.0162%
<7095> MacbeeP　　　272500 　173992.56　 70.11% -0.1392%
<6380> オリチエン　　　　　15300 　41794.5　 69.29% 0.0072%
<215A> タイミー　　　　　　2264200 　1273221.32　 69.07% 0.1024%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　864000 　916210.54　 68.28% 0.2088%
<6365> 電業社　　　　　　　2900 　7851.4　 66.63% 0.0327%
<9049> 京福電　　　　　　　100 　423.6　 65.07% 0%
<6867> リーダー電　　　　　6900 　1291.26　 60.28% -0.033%
<1311> NFTPX30　　　24812 　25097.968　 59.56% 0.0214%
<3529> アツギ　　　　　　　199700 　92325.42　 51% 0.0032%
<1597> MXS Jリート　　287923 　333402.807　 50.98% 0.0021%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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