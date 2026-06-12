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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2935円高の66275円
*09:53JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2935円高の66275円
ADR（米国預託証券）の日本株は、は、対東証比較（1ドル160.02円換算）で、住友商事＜8035＞、TDK＜6758＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2935円高の66275円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は929.97ドル高の50848.75ドル、ナスダックは640.16ポイント高の25809.66で取引を終了した。原油価格の安定で、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がカーグ島なども標的とするイラン攻撃強化を警告したため、原油価格上昇に連れ相場は失速した。終盤にかけて、トランプ大統領がイランとの交渉進展を理由に攻撃中止や和平合意間近との発表で戦争終結期待が高まり相場は大きく買われ、終了。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円59銭へ上昇後、159円94銭まで反落し、引けた。米5月生産者物価指数（PPI）総合が予想を上回ったほか、トランプ米大統領がインフラなど標的に対イラン攻撃強化を示唆したため原油高でドル買いが強まった。その後、イランとの交渉進展を理由にトランプ大統領が今晩の攻撃を中止すると発表すると原油価格が下落、金利も大幅低下しドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1503ドルまで下落後、1.1567ドルまで上昇。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り利上げを決定。次回会合での追加利上げの可能性が後退しユーロは軟調に推移。
NY原油先物7月限は大幅反落（NYMEX原油7月限終値：86.38 ↓6.17）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－6.17ドル（－6.67％）の86.38ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.23 2597 387.5 1
7.54
6594 (NJDCY) 日本電産 4.49 2874 326 1
2.79
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.75 6961 587
9.21
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1728 137
8.61
「ADR下落率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
1605 (IPXHY) 国際石油開発 22.30 3568 -39 -
1.08
8830 (SURYY) JR東日本 10.75 3440 -20 -
0.58
4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.04 403 -2.3 -
0.57
9107 (KAIKY) NTT 23.41 150 -0.7 -
0.46
■そのたADR（11日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.65 2280 -
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.34 -0.02 5873 -
3
8035 (TOELY) 住友商事 39.57 0.36 6332 14
6
6758 (SONY.N) TDK 23.18 0.84 3709 14
8
9432 (NTTYY) KDDI 17.31 0.24 2770 12.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 0.06 925 1.
3
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.85 0.41 4777 12
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.75 2.10 6961 58
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.24 4932 22
7
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.90 1.04 7009 15
1
8001 (ITOCY) 丸紅 308.21 11.07 4932 12
0
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.52 0.17 7617 22
3
8031 (MITSY) 東京エレク 211.45 20.95 67672 427
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11201 4
6
4568 (DSNKY) 第一三共 15.86 0.44 2538 4
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.28 -0.27 2330 2
4
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.63 0.24 930 -89
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 29.20 0.40 1558 2
0
7267 (HMC.N) スズキ 45.43 0.03 1817 30.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.80 0.66 6337 3
2
6902 (DNZOY) ファナック 21.98 1.36 7034 25
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.53 0.22 7531 10
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.40 0.25 2304 -1.
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.71 0.56 6194 14
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.63 0.31 23411 34
1
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.87 0.18 5079 4
6
7741 (HOCPY) キヤノン 27.04 0.18 4327 5
2
6503 (MIELY) 三菱電機 69.68 1.37 5575 12
9
6981 (MRAAY) 日東電工 18.84 0.70 3015 6
2
7751 (CAJPY) 任天堂 11.23 0.11 7188 4
4
6273 (SMCAY) SMC 20.01 0.96 64040 212
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.20 0.12 336 7.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 46.00 3.10 73609 357
9
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.20 0.01 1952 1
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 29.27 0.74 4684 7
9
6702 (FJTSY) 富士通 21.29 0.57 3407 4
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.73 15.13 20279 2014
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.58 0.05 3386 2
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.23 1.17 2597 387.
5
8002 (MARUY) 三井物産 618.85 19.82 4951 9
4
6723 (RNECY) ルネサス 13.99 0.88 4477 21
5
6954 (FANUY) 京セラ 22.89 0.96 3663 6
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.00 0.54 1760 29.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.24 0.56 4200 7
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.89 0.61 6543 13
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.00 0.16 3520 3
5
6594 (NJDCY) 日本電産 4.49 0.69 2874 32
6
6857 (ATEYY) シスメックス 8.98 -0.05 1437
2
4543 (TRUMY) テルモ 14.25 0.01 2280 1
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.70 -0.32 1552 1
4
（時価総額上位50位、1ドル160.02円換
算）《AN》
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