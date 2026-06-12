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個別銘柄戦略: シーイーシーや日本ハウスHDに注目
*09:11JST 個別銘柄戦略: シーイーシーや日本ハウスHDに注目
昨日11日の米株式市場でNYダウは929.97ドル高の50,848.75ドル、ナスダック総合指数は640.16pt高の25,809.66pt、シカゴ日経225先物（6月限）は大阪日中比1,955円高の66,275円。為替は1ドル＝159.90-160.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が29.7％増で発行済株式数の3.84％上限の自社株買いも発表したシーイーシー＜9692＞、第1四半期営業利益が30.0％増となった鎌倉新書＜6184＞、26年8月期業績と配当予想を上方修正したマルマエ＜6264＞、発行済株式数の1.5％上限の自社株買いを発表した弁護士コム＜6027＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が79.7％増となったのむら産業＜7131＞、26年4月期利益見込みを上方修正した日本ハウスHD＜1873＞、26年10月期業績予想を上方修正したギグワークス＜2375＞、発行済株式数の4.6％上限の自社株買いと買付け委託を発表した千代インテ＜6915＞、総務省「電波資源拡大のための研究開発」に採択されたと発表したザイン＜6769＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が12.2％増と上期の24.9％増から増益率が縮小したビジョナル＜4194＞、27年4月期営業利益が54.6％減予想と発表したラクーンHD＜3031＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が1.48億円の赤字となったCasa＜7196＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が8.8％にとどまった新都HD＜2776＞、第3四半期累計の営業利益が18.3％増と上期の31.5％増から増益率が縮小したシルバーライフ＜9262＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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