And Doホールディングス、世田谷信用金庫とリバースモーゲージ保証で提携、都内信金では12金庫目

■7月中旬開始の新商品に不動産担保評価と債務保証を提供、都内23信用金庫の過半数と提携

And Doホールディングス<3457>(東証プライム)は6月11日、連結子会社のフィナンシャルドゥが世田谷信用金庫とリバースモーゲージの保証事業で提携したと発表した。7月中旬から同金庫が提供を開始する「せたしんリバースモーゲージローン」に対し、不動産担保評価および債務保証を行う。

同提携により、都内に本店を置く23信用金庫のうち、過半数にあたる12金庫目の提携となった。シニア層の老後資金需要が拡大する中、同社グループのリバースモーゲージ保証は資金使途の制限が少なく、生活資金に加え、住宅ローン等の借換、個人事業主や企業経営者の事業性資金にも対応する。

フィナンシャルドゥは、不動産売買のノウハウと全国730店舗を超えるハウスドゥグループの不動産販売網を活用し、適正かつ迅速な不動産担保評価に基づく債務保証を行う。And Doホールディングスとフィナンシャルドゥは、金融機関との提携を広げ、シニア層向け商品の拡充と不動産を活用したサービス提供を進める方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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