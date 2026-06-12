マルマエ、26年8月期連結業績・配当予想を上方修正、半導体製造装置関連の受注急拡大

マルマエ<6264>(東証プライム)は、6月11日に26年8月期連結業績予想および配当予想の上方修正(26年2月20日付に続いて2回目の上方修正)を発表した。半導体製造装置関連の受注が急拡大し、前回予想よりも増収増益幅が拡大する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価(26年4月1日で株式2分割)は5月の高値圏から反落したが、好業績を評価して戻りを試す展開を期待したい。

■26年8月期連結業績・配当予想を上方修正

26年6月期の連結業績予想(KMACを通期連結、)については、売上高が200億円、営業利益が41億円、経常利益が39億円、親会社株主帰属当期純利益が33億円とした。前回予想(26年2月20日付の上方修正値、売上高177億円、営業利益32億円、経常利益30億円、親会社株主帰属当期純利益27億円)に対して売上高を23億円、営業利益を9億円、経常利益を9億円、親会社株主帰属当期純利益を6億円それぞれ上方修正した。

KMACを5カ月分連結した前期の連結業績(売上高114億03百万円、営業利益21億03百万円、経常利益19億36百万円、親会社株主帰属当期純利益13億55百万円)との比較で見ると、売上高は75.4%増収、営業利益は95.0%増益、経常利益は101.4%増益、親会社株主帰属当期純利益は143.5%増益となる。半導体製造装置関連の受注が急拡大し、前回予想よりも増収増益幅が拡大する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

配当予想については前回予想に対して期末7円上方修正した。26年4月1日付の株式2分割換算後で算出すると、当期は年間45円(第2四半期末19円、期末13円)で、前期の年間20円(第2四半期末7円50銭、期末12円50銭)に対して25円増配となる。また当期の予想配当性向は35.6%となる。

■株価は戻り試す

株価(26年4月1日付で株式2分割、1株当たり数値は株式2分割後)は5月の高値圏から反落したが、好業績を評価して戻りを試す展開を期待したい。6月11日の終値は1915円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS126円56銭で算出)は約15倍、今期予想配当利回り(会社予想の40円で算出)は約2.1%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS321円88銭で算出)は約5.9倍、時価総額は約538億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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