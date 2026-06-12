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前日に動いた銘柄 part2ハウテレビジョン、光・彩、リミックスポイントなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ハウテレビジョン、光・彩、リミックスポイントなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
日鉄鉱業＜1515＞ 2179 -59
5月安値意識で見切り売り優勢。
大真空＜6962＞ 1052 -54
AI関連株安で推奨銘柄に売り。
住友電気工業＜5802＞ 10250 -380
大手電線株のさえない動きが継続。
ダブル・スコープ＜6619＞ 232 -10
株価下落続く信用買い方の手仕舞いも。
IHI＜7013＞ 2358 -81.5
シティグループ証券では目標株価を引き下げ。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 1830 -62
安値更新で処分売り圧力強まる。
ペプチドリーム＜4587＞ 950.9 -40.5
心理的な節目割り込んで手仕舞い売り優勢。
大同メタル工業＜7245＞ 1188 -42
3月高値更新で達成感も。
ハウテレビジョン＜7064＞ 969 +150
第1四半期営業益は通期計画を大幅超過。
光・彩＜7878＞ 1046 +150
27年1月期業績予想を大幅上方修正。
リミックスポイント＜3825＞ 201 +50
今期の大幅黒字転換見通しを材料視。
トーシンHD＜9444＞ 271 +44
マネーゲームが続く格好に。
地盤ネットHD＜6072＞ 1100 -400
新規事業の先行き不透明感で過度な期待感後退も。
アピリッツ＜4174＞ 715 -150
フィジカルAI領域参入発表後は急伸しており。
リバーエレテック＜6666＞ 1028 -135
水晶関連銘柄は総じて大幅安。
石井表記＜6336＞ 1605 -71
決算評価の動きにも一巡感で。
ピーバンドットコム＜3559＞ 400 -75
ロームのエッジAI開発コンテストに参画で10日急伸。
カラダノート＜4014＞ 500 +80
第3四半期累計の営業利益が前年同期の赤字から黒字に転じる。
株主優待制度の再開も発表。
トライアル＜141A＞ 2850 +57
5月の既存店売上高7.2％増。4月の2.8％増から伸び率拡大。
GENDA＜9166＞ 532 -60
第1四半期営業利益79.2％減。
Aiming<3911> 180 +6
スマホゲーム「イナズマイレブンクロス」のサービス開始で10日人気化。
11日も買い優勢。
グリーンエナ<1436> 1251 -139
10日大幅安の売り地合いが継続。
ZETA<6031> 277 -6
引き続きグローバル決済大手のCheckout.comとの
戦略的パートナーシップ契約が手掛かり。
いつも<7694> 462 -50
10日続伸したが長い上ひげとなり反発機運萎む。
BRANU<460A> 877 +150
10日ストップ高の買い人気継続。
モイ<5031> 405 -57
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が14.9％にとどまる。
VALUENEX<4422> 778 +31
島津製<7701>の中期経営計画説明資料で俯瞰解析図が掲載。上値は重い。《CS》
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