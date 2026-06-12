ピアラ、Xmakerと業務提携、成果型マーケティング領域の運用体制を強化

■AI活用基盤と広告運用ノウハウを組み合わせ、収益性重視のマーケティング支援を推進

ピアラ<7044>(東証スタンダード)は6月11日、マーケティング支援およびブランド開発事業を展開するXmakerとの業務提携を発表した。同提携により、ピアラのアフィリエイト事業において成果報酬領域に特化した専門運用チームを新設し、成果型マーケティング領域の運用体制を強化する。

同社は、AI活用による業務効率化基盤と、Xmakerが有する広告運用ノウハウを融合し、LTV(顧客生涯価値)や収益性を重視したマーケティング支援を推進する。共同運用チームでは、提携開始当初比で運用規模が約10倍、担当案件数が約3倍へ拡大しており、すでに成果創出事例も生まれている。

専門運用チームは、アフィリエイト広告運用、成果報酬型マーケティング施策の企画・運用、LTV分析・収益性改善支援、CRM施策との連携支援、データ分析・レポーティング高度化を担う。今後は、アフィリエイト・広告運用・CRM・データ活用を横断した統合型マーケティング支援体制の構築を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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