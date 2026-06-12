エリッツホールディングス、共栄薬研を子会社化へ、メンテナンス内製化で不動産管理事業を強化

■顧客開拓や管理物件化、メンテナンス内製化によるコスト削減効果を見込む

エリッツホールディングス<5533>(東証スタンダード)は6月11日、共栄薬研の全株式を取得し、子会社化することを発表した。取得対象には共栄薬研の完全子会社であるライフラインを含む。取得株式数は7万3980株、取得価額はアドバイザリー費用等を含め概算4億500万円となる。

共栄薬研は京都市下京区に本社を置き、ビル、マンションメンテナンス業を展開する。資本金は3000万円、設立は1978年11月30日。2025年5月期の売上高は14億5300万円、営業利益は2000万円、経常利益は2200万円、当期純利益は1300万円であった。

同社グループは不動産管理事業の体制充実を図り、顧客開拓や子会社顧客が有する不動産の管理物件化、管理物件に係るメンテナンス等の内製化によるコスト削減効果を見込む。契約締結日は6月15日、株式譲渡実行日は7月31日の予定。当期連結決算では貸借対照表のみの連結を予定し、連結業績予想への影響は軽微として修正は行わない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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