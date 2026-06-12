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前日に動いた銘柄 part1 NEXYZ.、pluszero、TOPPANなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 NEXYZ.、pluszero、TOPPANなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
アイモバイル＜6535＞ 492 +27
発行済株式数の2.14％上限の自社株買い発表。
NEXYZ.＜4346＞ 873 +150
ライセンス管理・収益配分システム「KAGAMI Gate（カガミゲート）」を開発。
アルペン＜3028＞ 2104 +59
26年6月期配当予想を上方修正。
アエリア＜3758＞ 228 +3
発行済株式数の3.9％上限の自社株買い発表。
高千穂交＜2676＞ 2100 +15
データセンター需要拡大に対応し光関連製品の取り扱い開始。上値は重い。
pluszero＜5132＞ 1558 +160
上期営業利益7.5％増。第1四半期の0.4％増から増益率拡大。
TOPPAN＜7911＞ 4588 +621
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
Link-U グループ＜4446＞ 695 +100
子会社の新事業始動を引き続き材料視。
FIG＜4392＞ 1421 -167
調整一巡感からのリバウンドが続く形。
味の素＜2802＞ 5084 +355
半導体関連の一角として関心が強まる。
楽天銀行＜5838＞ 5104 +342
日銀の利上げ期待が継続の格好か。
ニコン＜7731＞ 1939 +114
10日は半導体製造装置株高の中で伸び悩んでいたが。
宝HD＜2531＞ 2217 +82.5
米国で開催された国際的な酒類品評会でダブルゴールド賞を受賞。
キオクシアHD＜285A＞ 75440 +4940
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
SGホールディングス＜9143＞ 1514.5 +64
デリバリー取扱個数の順調な推移など評価も。
神戸物産＜3038＞ 2720 +46.5
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
INPEX＜1605＞ 3607 +124
中東情勢の緊張再燃で原油相場が上昇。
日本たばこ産業＜2914＞ 6305 +141
10日にスモールミーティングが開催のもよう。
ANYCOLOR＜5032＞ 2375 -500
今期の減益見通しをネガティブ視。
ニチコン＜6996＞ 3895 -305
AI関連株安で利食い売り。
武蔵精密工業<7220> 5130 -260
AI関連株安の流れに押される。
日本電波工業<6779> 4370 +100
水晶銘柄の下げが目立つ。
MonotaRO<3064> 1793 -121
5月の月次増収率は鈍化へ。
日本ケミコン<6997> 4110 -135
株価大幅水準訂正からの反動安続く。
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2534 -36
ボーイング株下落などもマイナス視。
川崎重工業<7012> 2749.5 -110
防衛関連株も本日は軟調推移。
芝浦メカトロニクス<6590> 4275 -80
SOX指数下落で半導体株は軟化。《CS》
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