*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 NEXYZ.、pluszero、TOPPANなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

アイモバイル＜6535＞ 492 +27

発行済株式数の2.14％上限の自社株買い発表。

NEXYZ.＜4346＞ 873 +150

ライセンス管理・収益配分システム「KAGAMI Gate（カガミゲート）」を開発。

アルペン＜3028＞ 2104 +59

26年6月期配当予想を上方修正。

アエリア＜3758＞ 228 +3

発行済株式数の3.9％上限の自社株買い発表。

高千穂交＜2676＞ 2100 +15

データセンター需要拡大に対応し光関連製品の取り扱い開始。上値は重い。

pluszero＜5132＞ 1558 +160

上期営業利益7.5％増。第1四半期の0.4％増から増益率拡大。

TOPPAN＜7911＞ 4588 +621

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

Link-U グループ＜4446＞ 695 +100

子会社の新事業始動を引き続き材料視。

FIG＜4392＞ 1421 -167

調整一巡感からのリバウンドが続く形。

味の素＜2802＞ 5084 +355

半導体関連の一角として関心が強まる。

楽天銀行＜5838＞ 5104 +342

日銀の利上げ期待が継続の格好か。

ニコン＜7731＞ 1939 +114

10日は半導体製造装置株高の中で伸び悩んでいたが。

宝HD＜2531＞ 2217 +82.5

米国で開催された国際的な酒類品評会でダブルゴールド賞を受賞。

キオクシアHD＜285A＞ 75440 +4940

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

SGホールディングス＜9143＞ 1514.5 +64

デリバリー取扱個数の順調な推移など評価も。

神戸物産＜3038＞ 2720 +46.5

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

INPEX＜1605＞ 3607 +124

中東情勢の緊張再燃で原油相場が上昇。

日本たばこ産業＜2914＞ 6305 +141

10日にスモールミーティングが開催のもよう。

ANYCOLOR＜5032＞ 2375 -500

今期の減益見通しをネガティブ視。

ニチコン＜6996＞ 3895 -305

AI関連株安で利食い売り。

武蔵精密工業<7220> 5130 -260

AI関連株安の流れに押される。

日本電波工業<6779> 4370 +100

水晶銘柄の下げが目立つ。

MonotaRO<3064> 1793 -121

5月の月次増収率は鈍化へ。

日本ケミコン<6997> 4110 -135

株価大幅水準訂正からの反動安続く。

大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2534 -36

ボーイング株下落などもマイナス視。

川崎重工業<7012> 2749.5 -110

防衛関連株も本日は軟調推移。

芝浦メカトロニクス<6590> 4275 -80

SOX指数下落で半導体株は軟化。《CS》