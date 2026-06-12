ナレルグループ子会社ATJC、IT業務支援事業を開始、現場の属人化・非効率を改善へ

■Excel・スプレッドシート活用やデータ一元化で、定型業務の効率化を支援

ナレルグループ<9163>(東証グロース)のグループ会社であるATJCは6月11日、企業の現場における業務改善を支援する「IT業務支援事業」を開始したと発表した。同事業は、業務の属人化、データ管理の分散、定型業務の非効率といった現場課題の解消を目的とする。

同社はこれまで、ITエンジニア派遣・受託開発・DXコンサルティング・建設ICT支援を通じ、現場に共通する課題を把握してきた。新事業では、業務フローの整理・標準化、ExcelやスプレッドシートなどのITツールを活用した定型業務の効率化、データ管理の一元化、社内ITサポートの支援を提供する。

同事業は単なる提案にとどまらず、運用定着まで一貫して支援する伴走型の体制を特徴とする。今後は、エンジニアリングサービス、建設ICT支援、システム受託開発との連携に加え、ナレルグループの中核子会社ワールドコーポレーションが推進する建設DX事業とも連携し、グループ全体でノウハウとネットワークを活用する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

・Ｗ杯熱狂がＪリーグを動かす、秋春制移行でサッカー関連株に再評価余地（2026/6/5）

・〖株式市場特集〗Ｊリーグ関連株、筆頭株主株と命名権銘柄に注目、Ｗ杯機運で物色広がる（2026/6/1）

