サークレイス、アオラナウ株を追加取得、議決権所有割合を88.95%へ引き上げ

■意思決定の迅速化とグループ一体運営を推進、株式譲渡実行日は6月30日を予定

サークレイス<5029>(東証グロース)は6月11日、連結子会社であるアオラナウ株式会社の株式を追加取得すると発表した。既存株主のパソナグループから600株を取得し、議決権所有割合を44.48%から88.95%へ引き上げる。取得価額は普通株式3億8400万円で、株式譲渡実行日は6月30日を予定する。

アオラナウは、ソフトウェア技術に関するコンサルティング業務や各種ソリューションの企画・開発・導入・運用支援を手掛ける。サークレイスは同社を実質支配により連結子会社としており、今回の追加取得により連携を一段と強化し、グループ一体での意思決定の迅速化とシナジー最大化を図る。

同件は、支配が継続している子会社に対する追加取得のため、資本取引として処理される予定。取得価額と減少した非支配株主持分との差額は資本剰余金として処理される。アオラナウはすでに連結子会社であるため、サークレイスの当期連結業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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