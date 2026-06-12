リプロセル、AMED公募事業の補助金交付額8969万2000円が確定

■2027年3月期第1四半期に営業外収益として計上、通期業績予想への影響はなし

リプロセル<4978>(東証グロース)は6月11日、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が実施する公募事業「令和7年度 再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」に関し、2025年度分の補助金交付額が確定したと発表した。

対象となる研究開発課題は「GPC-1陽性再発・難治固形癌に対する新規GPC-1 CAR-T療法の開発」。同課題は、2024年12月10日付で採択を開示していたもので、再生・細胞医療・遺伝子治療の産業化促進に向けた基盤技術開発の一環となる。

同社への交付確定額は8969万2000円。今回確定した補助金は、2027年3月期第1四半期決算において営業外収益として計上する。ただし、2027年3月期の連結業績予想への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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