*01:49JST 【市場反応】ECBは予想通り利上げ決定、追加利上げ観測もユーロ買い限定的

欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り主要政策金利を0.25％引き上げ2.40％とした。声明で、「利上げ決定には十分な根拠、さまざまなシナリオで」と説明した。「データ次第で、会合ごとのアプローチを継続」「特別な金利軌道を事前に公約せず」と再表明。ラガルド総裁は会見で「イラン戦争がユーロ経済の重し」とし、インフレ見通しリスクが上方、成長見通しリスクは下方と指摘した。

市場は追加利上げを想定している。一方、関係筋によると「政策当局はもし、エネルギー価格が現状維持した場合、7月据え置きへ」との報道もある。

ユーロ・ドルは1.1544ドルまで上昇後、1.1513ドルへ反落。ユーロ・円は185円30銭から184円80銭まで下落。ユーロ・ポンドは0.8631ポンドから0.8644ポンドまで上昇後、0.8637ポンドへ反落した。

【金融政策】

・欧州中央銀行(ECB)：2.4％

・主要政策金利

・予想：2.40％

・前回：2.15％

・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限) 2.25％

・予想：2.25％

・前回：2.00％

・限界貸出金利(上限) 2.65％

・予想：2.65％

・前回：2.40％

ECB

「APP、PEPPは緩和的で想定できるペースで縮小」

「委員会は全手段を調整する準備」「データ次第で、会合ごとのアプローチを継続」「決定はインフレ見通しなど、リスクを基盤」「2026年インフレ見通し3％（従来2.6％）2027年2.3％（2％）」

「特別な金利軌道を事前に公約せず」「インフレを2％に回復することを公約」

「2026年成長見通し＋0.8％（従来＋0.9％）、2027年＋1.2％（＋1.3％）」

「利上げ決定には十分な根拠、さまざまなシナリオで」《KY》