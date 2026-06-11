*19:29JST And Doホールディングス---リバースモーゲージの保証事業で世田谷信用金庫と提携

And Doホールディングス ＜3457＞ の連結子会社フィナンシャルドゥ（本社：京都市）は、11日、世田谷信用金庫（本店：東京都世田谷区）と提携し、7月中旬より提供を開始する同金庫の「せたしんリバースモーゲージローン」に対する不動産担保評価および債務保証を行う事を発表。本提携により、都内に本店を置く23信用金庫のうち、過半数にあたる12金庫目の提携となった。

同金庫では、顧客のライフステージやニーズに応じた商品・サービスを提供し、豊かな暮らしの支援に取り組んでいる。シニア層の老後資金需要が拡大するなか、現行の融資商品ではカバーしきれない商品を模索していたが、生活資金のみならず住宅ローン等の借換や事業性資金など資金使途の制限が少なく、より幅広い顧客が利用できる同社のリバースモーゲージ保証が評価され、今回のローン提供に至ったとしている。

今後も同社グループは、不動産売買のノウハウと全国730店舗を超える販売網の強みを活かして多くの金融機関との提携を実現させることで、リバースモーゲージ保証事業の成長を図り、市場のニーズが高まるシニア層に向けた商品の拡充と不動産を活用したサービスの提供により、日本経済の活性化に貢献していく考え《AK》