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出来高変化率ランキング（14時台）～REMIX、JNGなどがランクイン

2026年6月11日 14:54

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記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～REMIX、JNGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月11日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6634＞ JNG　　　　　　 5561500 　12962.92　 356.03% 0.36%
＜3825＞ REMIX　　　　　12110200 　244729.94　 237.93% 0.3311%
＜7192＞ モーゲージS　　　　131200 　13821.2　 197.08% -0.0155%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　2478000 　324925.22　 185.93% 0.0674%
＜6535＞ アイモバイル　　　　923800 　115037.92　 146.78% 0.0473%
＜2012＞ iS米債03　　　　1086970 　68839.398　 145.22% 0.0012%
＜2524＞ NZAMTPX　　　59068 　50153.796　 142.33% -0.0122%
＜6276＞ シリウスV　　　　　253700 　23512.48　 138.48% 0.0371%
＜4833＞ Defコンサル　　　2605300 　39801.78　 138.09% 0.0444%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　64500 　40502.3　 135.47% -0.0381%
＜8975＞ いちごオフ　　　　　6505 　173359.1　 130.58% 0.0823%
＜3624＞ アクセルマーク　　　5823100 　153732.26　 110.57% 0.2452%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　71527 　40268.922　 109.74% -0.0006%
＜9166＞ GENDA　　　　　7018400 　1983896.84　 102.51% -0.103%
＜1615＞ NF銀行業　　　　　20728300 　4683380.08　 101.69% -0.0184%
＜7120＞ SHINKO　　　　23900 　9375.96　 93.91% -0.003%
＜4446＞ Link－UG　　　724000 　166037.16　 90.06% 0.1563%
＜8289＞ OlympicG　　174800 　74358.68　 89.92% 0.0191%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　775300 　57232.98　 88.8% -0.0461%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　　115900 　21192.34　 82.83% 0.0071%
<8152> ソマール　　　　　　4400 　14337.6　 78.66% -0.0569%
<2676> 高千穂交　　　　　　47400 　50055.02　 76.53% 0.0009%
<5132> pluszero　　178300 　124159.36　 74.69% 0.0886%
<6706> 電気興　　　　　　　84900 　116152.9　 72.97% -0.0319%
<7911> TOPPANHD　　3359300 　7360116.42　 72.92% 0.1449%
<7266> 今仙電機　　　　　　70200 　27939.42　 72.23% -0.0079%
<4344> ソースネクスト　　　2083700 　111994.44　 72.02% -0.072%
<2305> スタジオアリス　　　62400 　52502.5　 71.78% -0.0016%
<5856> エルアイイエイチ　　4696000 　14189.62　 68.63% 0%
<3997> トレードワクス　　　592500 　118009.94　 68.13% 0.0761%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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