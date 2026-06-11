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出来高変化率ランキング（14時台）～REMIX、JNGなどがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～REMIX、JNGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月11日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6634＞ JNG 5561500 12962.92 356.03% 0.36%
＜3825＞ REMIX 12110200 244729.94 237.93% 0.3311%
＜7192＞ モーゲージS 131200 13821.2 197.08% -0.0155%
＜7746＞ 岡本硝子 2478000 324925.22 185.93% 0.0674%
＜6535＞ アイモバイル 923800 115037.92 146.78% 0.0473%
＜2012＞ iS米債03 1086970 68839.398 145.22% 0.0012%
＜2524＞ NZAMTPX 59068 50153.796 142.33% -0.0122%
＜6276＞ シリウスV 253700 23512.48 138.48% 0.0371%
＜4833＞ Defコンサル 2605300 39801.78 138.09% 0.0444%
＜1967＞ ヤマト 64500 40502.3 135.47% -0.0381%
＜8975＞ いちごオフ 6505 173359.1 130.58% 0.0823%
＜3624＞ アクセルマーク 5823100 153732.26 110.57% 0.2452%
＜1482＞ 米債ヘッジ 71527 40268.922 109.74% -0.0006%
＜9166＞ GENDA 7018400 1983896.84 102.51% -0.103%
＜1615＞ NF銀行業 20728300 4683380.08 101.69% -0.0184%
＜7120＞ SHINKO 23900 9375.96 93.91% -0.003%
＜4446＞ Link－UG 724000 166037.16 90.06% 0.1563%
＜8289＞ OlympicG 174800 74358.68 89.92% 0.0191%
＜4935＞ リベルタ 775300 57232.98 88.8% -0.0461%
＜2112＞ 塩水糖 115900 21192.34 82.83% 0.0071%
<8152> ソマール 4400 14337.6 78.66% -0.0569%
<2676> 高千穂交 47400 50055.02 76.53% 0.0009%
<5132> pluszero 178300 124159.36 74.69% 0.0886%
<6706> 電気興 84900 116152.9 72.97% -0.0319%
<7911> TOPPANHD 3359300 7360116.42 72.92% 0.1449%
<7266> 今仙電機 70200 27939.42 72.23% -0.0079%
<4344> ソースネクスト 2083700 111994.44 72.02% -0.072%
<2305> スタジオアリス 62400 52502.5 71.78% -0.0016%
<5856> エルアイイエイチ 4696000 14189.62 68.63% 0%
<3997> トレードワクス 592500 118009.94 68.13% 0.0761%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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