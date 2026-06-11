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出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、リベルタなどがランクイン
*14:18JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、リベルタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月11日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6634＞ JNG 5012400 12962.92 351.56% 0.42%
＜3825＞ REMIX 12110200 244729.94 237.93% 0.3311%
＜7192＞ モーゲージS 130000 13821.2 195.97% -0.012%
＜7746＞ 岡本硝子 1845600 324925.22 149.17% 0.1451%
＜2012＞ iS米債03 1086000 68839.398 145.11% 0.0012%
＜2524＞ NZAMTPX 58218 50153.796 140.51% -0.021%
＜6276＞ シリウスV 246500 23512.48 134.94% 0.0408%
＜6535＞ アイモバイル 796100 115037.92 127.88% 0.0494%
＜8975＞ いちごオフ 6135 173359.1 123.43% 0.087%
＜1482＞ 米債ヘッジ 70580 40268.922 108.12% -0.0012%
＜7120＞ SHINKO 23500 9375.96 91.90% 0.003%
＜9166＞ GENDA 6427900 1983896.84 91.48% -0.1131%
＜1967＞ ヤマト 42100 40502.3 84.22% -0.0318%
＜4935＞ リベルタ 734500 57232.98 82.62% -0.0256%
＜8289＞ OlympicG 163100 74358.68 81.85% 0.0211%
＜4446＞ Link－UG 665600 166037.16 80.11% 0.1327%
＜1615＞ NF銀行業 17189730 4683380.08 79.56% -0.0164%
＜8152＞ ソマール 4400 14337.6 78.66% -0.0569%
＜2112＞ 塩水糖 104500 21192.34 70.94% 0.0071%
＜2305＞ スタジオアリス 61600 52502.5 70.33% -0.0011%
<7266> 今仙電機 68000 27939.42 68.67% -0.0068%
<4344> ソースネクスト 1993600 111994.44 67.19% -0.063%
<5856> エルアイイエイチ 4629700 14189.62 67.00% 0%
<7940> ウェーブロック 166100 101097.42 63.43% -0.0009%
<6706> 電気興 75900 116152.9 60.65% -0.0364%
<5915> 駒井ハルテク 9100 12521.6 58.60% -0.0275%
<7911> TOPPANHD 2946000 7360116.42 57.83% 0.1525%
<2013> 米高配当 224590 30336.106 56.27% 0.0074%
<5132> pluszero 152100 124159.36 55.71% 0.0665%
<7971> 東リ 175100 56190.64 54.90% -0.0196%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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