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出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、リベルタなどがランクイン

2026年6月11日 14:18

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記事提供元：フィスコ

*14:18JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、リベルタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月11日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6634＞ JNG　　　　　　 　5012400 　12962.92　 351.56% 0.42%
＜3825＞ REMIX　　　　 　12110200 　244729.94　 237.93% 0.3311%
＜7192＞ モーゲージS　　　 　130000 　13821.2　 195.97% -0.012%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　1845600 　324925.22　 149.17% 0.1451%
＜2012＞ iS米債03　　　 　1086000 　68839.398　 145.11% 0.0012%
＜2524＞ NZAMTPX　　 　58218 　50153.796　 140.51% -0.021%
＜6276＞ シリウスV　　　　 　246500 　23512.48　 134.94% 0.0408%
＜6535＞ アイモバイル　　　 　796100 　115037.92　 127.88% 0.0494%
＜8975＞ いちごオフ　　　　 　6135 　173359.1　 123.43% 0.087%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　70580 　40268.922　 108.12% -0.0012%
＜7120＞ SHINKO　　　 　23500 　9375.96　 91.90% 0.003%
＜9166＞ GENDA　　　　 　6427900 　1983896.84　 91.48% -0.1131%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　 　42100 　40502.3　 84.22% -0.0318%
＜4935＞ リベルタ　　　　　 　734500 　57232.98　 82.62% -0.0256%
＜8289＞ OlympicG　 　163100 　74358.68　 81.85% 0.0211%
＜4446＞ Link－UG　　 　665600 　166037.16　 80.11% 0.1327%
＜1615＞ NF銀行業　　　　 　17189730 　4683380.08　 79.56% -0.0164%
＜8152＞ ソマール　　　　　 　4400 　14337.6　 78.66% -0.0569%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　 　104500 　21192.34　 70.94% 0.0071%
＜2305＞ スタジオアリス　　 　61600 　52502.5　 70.33% -0.0011%
<7266> 今仙電機　　　　　 　68000 　27939.42　 68.67% -0.0068%
<4344> ソースネクスト　　 　1993600 　111994.44　 67.19% -0.063%
<5856> エルアイイエイチ　 　4629700 　14189.62　 67.00% 0%
<7940> ウェーブロック　　 　166100 　101097.42　 63.43% -0.0009%
<6706> 電気興　　　　　　 　75900 　116152.9　 60.65% -0.0364%
<5915> 駒井ハルテク　　　 　9100 　12521.6　 58.60% -0.0275%
<7911> TOPPANHD　 　2946000 　7360116.42　 57.83% 0.1525%
<2013> 米高配当　　　　　 　224590 　30336.106　 56.27% 0.0074%
<5132> pluszero　 　152100 　124159.36　 55.71% 0.0665%
<7971> 東リ　　　　　　　 　175100 　56190.64　 54.90% -0.0196%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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