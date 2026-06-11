*14:18JST アルトナー---1Q売上高35.03億円、技術者派遣事業及び請負・受託事業が順調に推移

アルトナー＜2163＞は10日、2027年1月期第1四半期（26年2月-4月）連結決算を発表した。売上高が35.03億円、営業利益が6.32億円、経常利益が6.30億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が4.25億円となった。2026年1月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率は記載していない。

技術者派遣事業について、技術者数が増加したことに加え、技術者ニーズの上昇基調を受けて稼働率が高水準で推移し、稼働人員が増加した。また、企業の賃上げ傾向、技術者不足に加え、成長分野・高付加価値分野への戦略的配属により、技術者単価が前期から継続的に上昇した。

請負・受託事業について、受注プロジェクトへの配属者数が増加したことに加え、顧客ニーズに応じて、技術者派遣から請負・受託へプロジェクト変更したことにより、売上高における構成比が上昇した。

利益面においては、採用関連投資、IT・DX投資、研修設備投資等が発生したものの、売上高の伸長によりこれらの費用が吸収され、各利益が増加した。

2027年1月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比16.4%増の140.21億円、営業利益が同10.7%増の20.17億円、経常利益が同9.8%増の20.01億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.9%減の12.48億円とする期初計画を据え置いている。《KT》