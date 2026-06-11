*12:43JST 日経平均は大幅続落、ソフトバンクGが1銘柄で約204円分押し下げ

11日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり52銘柄、値下がり173銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続落。939.75円安の63239.52円（出来高概算12億1021万株）で前場の取引を終えている。

前日10日の米国株式市場は下落。ダウ平均は953.33ドル安の49918.78ドル、ナスダックは509.32ポイント安の25169.50で取引を終了した。国内の消費者物価指数（CPI）が加速し、インフレ高止まりを警戒した売りに、寄り付き後、下落。日中、トランプ大統領がイラン再攻撃を警告したため戦争激化を警戒し、相場は大幅下落となった。原油価格や金利の上昇も嫌気され、終日軟調推移し、終盤にかけ、下げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は850.10円安の63329.17円と続落して取引を開始した。米CPI加速を受けたインフレ警戒や米長期金利上昇、イラン情勢の緊迫化を嫌気し、東京市場でも売りが先行した。寄り付き後は主力株を中心に下げ幅を広げたが、半導体関連の一角や食品株には買いも入り、前場中ごろには一時プラス圏まで浮上した。昨日の日経平均が1200円を超す下げとなったことから押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。ただ、買いは続かず再度マイナス圏に転落して、軟調な展開となった。

個別では、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、味の素＜2802＞、村田製＜6981＞、TOPPAN＜7911＞、KDDI＜9433＞、良品計画＜7453＞、JT＜2914＞、オムロン＜6645＞、京セラ＜6971＞、ニコン＜7731＞、メルカリ＜4385＞、川崎汽船＜9107＞、花王＜4452＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、アドバンテ＜6857＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、フジクラ<5803>、豊田通商<8015>、住友電<5802>、中外薬<4519>、レーザーテク<6920>、トヨタ<7203>、テルモ<4543>、ダイキン<6367>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、食料品、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、輸送用機器、機械などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約204円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ<5803>、ファナック＜6954＞、レーザーテック<6920>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約49円押し上げた。同2位は味の素＜2802＞となり、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、KDDI＜9433＞、TOPPAN＜7911＞、JT＜2914＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 63239.52(-939.75)

値上がり銘柄数 52(寄与度+153.19)

値下がり銘柄数 173(寄与度-1092.94)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 72610 2110 49.51

＜2802＞ 味の素 5086 357 23.93

＜4062＞ イビデン 17565 165 11.06

＜8035＞ 東エレク 61930 100 10.06

＜9433＞ KDDI 2776 24 9.65

＜7911＞ TOPPAN 4444 477 8.00

＜2914＞ JT 6318 154 5.16

＜7453＞ 良品計画 3706 59 3.96

＜4385＞ メルカリ 3755 73 2.45

＜7731＞ ニコン 1897.5 72.5 2.43

＜6981＞ 村田製作所 8676 26 2.09

＜4452＞ 花王 6100 51 1.71

＜6645＞ オムロン 5536 49 1.64

<4568> 第一三共 2503.5 16 1.61

＜9107＞ 川崎汽船 2644 48 1.45

<2801> キッコーマン 1607 8.5 1.42

<7832> バンナムHD 3669 13 1.31

<1605> INPEX 3573 90 1.21

＜6971＞ 京セラ 3561 4 1.07

<4911> 資生堂 2557.5 28.5 0.96



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6207 -254 -204.35

＜6857＞ アドバンテ 24635 -600 -144.82

＜6762＞ TDK 3475 -165 -82.97

＜9983＞ ファーストリテ 78180 -950 -76.43

<5803> フジクラ 4029 -165 -33.19

＜6954＞ ファナック 6578 -185 -31.01

<6920> レーザーテック 38950 -1700 -22.80

<5802> 住友電気工業 10010 -620 -20.78

<8015> 豊田通商 5890 -202 -20.31

<4519> 中外製薬 7404 -156 -15.69

<6367> ダイキン工業 22870 -430 -14.41

<7203> トヨタ自動車 2731 -83 -13.91

<6146> ディスコ 68040 -2020 -13.54

<6098> リクルートHD 11255 -125 -12.57

<4543> テルモ 2263.5 -45 -12.07

<6976> 太陽誘電 15300 -355 -11.90

<6758> ソニーG 3319 -66 -11.06

<7269> スズキ 1774.5 -69.5 -9.32

<6902> デンソー 1815 -67.5 -9.05

<4503> アステラス製薬 2089 -51.5 -8.63《CS》