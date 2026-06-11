*11:55JST 三陽商会---2025年度「SANYOアワード」表彰式を開催

三陽商会＜8011＞は10日、2025年度（2025年3月～2026年2月）に優秀な成績を収めた全国の売場、商品開発を担う企画部門、および販売員を対象とした表彰制度「SANYOアワード」の表彰式を、2026年6月5日（金）にホテルグランドヒル市ヶ谷（東京都新宿区）で開催したと発表した。

表彰式には全国の売場および企画部門の代表者など約90名が参加した。リテール部門では、727売場の中から、予算を達成した業績貢献度の高い23売場を優秀賞、それらに準じてポイントの高い10売場を敢闘賞として選出し、優秀賞の中からグランプリおよび準グランプリも決定した。

プロダクト部門では、各ブランドよりエントリーされた17商品を対象に、建値消化率や粗利などを基準に評価し、優秀賞4商品およびサステナブル賞1商品を選出、優秀賞の中で最も優秀な商品についてはグランプリとして表彰した。

さらに同アワードでは、人的資本経営の強化とOMO（Online Merges with Offline）推進を評価・促進する「特別賞（OMO推進）」を新設し、スタッフスナップおよびインフルエンサーの2区分で販売員のデジタル発信力や顧客接点拡張の取り組みを評価した。スタッフスナップの区分では3名、インフルエンサーの区分では1名が、同賞を受賞した。

同社は本表彰制度を通じ、従業員エンゲージメントの向上と人的資本価値の最大化、OMO推進による新たな顧客体験創出を目指す。《KT》