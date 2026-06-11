*11:50JST ZETA--- Checkout.comと戦略的提携、エージェンティックコマース時代に向けた購買体験を強化

ZETA ＜6031＞は10日、グローバル決済大手のCheckout.com(本社：英国ロンドン)と、エージェンティックコマース領域の事業展開を視野に入れた戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表した。生成AIの普及に伴い、AIエージェントが商品提案から比較、購入導線までを支援する新たな購買体験への関心が高まるなか、AIを活用した新たな購買導線の創出とECサイトにおける顧客体験向上を総合的に支援する体制を強化する。

同社はこれまで、生成AI連携基盤「ZETA LINK for AI」、生成AI検索最適化サービス「ZETA GEO」、検索連動型AIチャット「ZETA TALK」などを展開し、レビュー・口コミ・Q&Aデータを活用したCX向上施策を推進してきた。Checkout.comは145以上の通貨に対応し、世界で年間数十億件の決済を処理するデジタル決済ネットワークを運営しており、そのグローバルな決済基盤との連携により、次世代EC環境における顧客体験の高度化を目指す。

具体的には、生成AIやAIエージェントを起点とした商品発見、ECサイトへの流入、検索・レビュー・Q&A・ハッシュタグなどのUGC活用、リテールメディア広告、購買導線最適化を横断的に捉え、Checkout.comとの提携を発展させながら、より深いサービス連携や共同施策も視野に入れてエージェンティックコマース分野の取り組みを推進していく。《KT》