*11:47JST エステー：消臭力・ムシューダ等ニッチトップブランド保有、PBR0.9倍台かつ配当利回り3％超え

エステー＜4951＞は、1946年創業の生活日用品メーカーで、「消臭力」「ムシューダ」「脱臭炭」「ドライペット」「米唐番」など、消費者に広く認知されたニッチトップ・ブランドを多数抱えている。開示上は単一セグメント「生活日用品事業」だが、エアケア（消臭芳香剤）、ペットケア（猫用トイレ用品）、衣類ケア（防虫剤）、ホームケア（フードケア・クリーナー他）、湿気ケア （除湿剤） 、サーモケア （カイロ）、ハンドケア （手袋）の7カテゴリー別に開示している。中でもエアケアは2026年3月期のカテゴリー別売上高構成比44.5％で主力セグメントである。地域別に見ると国内が95.3％、海外が4.7％を占めている。重点エリアはASEANで、現地法人を有しブランド認知が進むタイを起点として、周辺国への事業拡大を進めている。そのほか、BtoB事業（エステーPRO）も展開しており、新規事業として2025年よりKeePer技研の技術を活用した浴室コーティング事業を開始した。

同社の強みは、第一に、「ニッチで高シェア」のブランドを複数領域で束ねる独自のポートフォリオ構造である。消臭芳香剤では国内３強の一角、防虫剤では「ムシューダ」、除湿剤では「ドライペット」、と、いずれもカテゴリー内で確固たる地位を築いており、店頭での売場確保力とブランド資産が新規参入に対する高い参入障壁となっている。具体的な国内市場メーカーシェアでは、消臭芳香剤30.7％・脱臭剤82.1％・防虫剤50.9％・除湿剤30.8％で第1位、ペットケア17.1％・家庭用手袋18.9％で第2位の位置を確保している(※)。第二に、カテゴリーそのものを「創って育てる」商品開発力である。用途・空間・価格帯ごとに細分化したラインナップで需要を喚起し、生活様式の変化に合わせた新カテゴリーを継続的に提案してきた経緯がある。消費者のインサイトに向き合い、「400打席100安打会議」を立ち上げ、新しい価値・アイデアを大量に生み出すことを実践している。第三に、創業以来の取引チャネルとブランド資産を活かしつつ、花王からの「ニャンとも清潔トイレ」事業譲受のように、外部ブランドを取り込み自社流通網に乗せて再成長させる「事業承継型M&A」の経験を積み上げている点である。日用品メーカーとして売上規模が中堅にとどまるなかでも、ニッチトップ群の積み上げと事業譲受によって独自の存在感を維持している点が差別化要因となる。

業績面では、2026年3月期の連結業績は売上高484.92億円（前期比0.8％増）、営業利益19.86億円（同19. 8％増）で着地した。販売数量の面ではペットケア、エアケア、ホームケア、ハンドケアの増加が寄与、原材料価格高騰等に伴う仕入れコストアップがあったものの、エアケア・カイロ等の主力品の価格改定、エアケアにおける高付加価値品へのシフト等が寄与して利益を押し上げた。2027年3月期の会社予想は、売上高520億円（前期比7.2％増）、営業利益25億円と増収2桁増益見通しとなっている。もっとも、中期経営計画「SMILE 2027」最終年度（2027年3月期）の数値目標（売上高565億円・営業利益40億円）から下方修正する形となったが、修正計画達成に向けた施策を実行していく。商品開発や販促活動において多様化する顧客ニーズへ迅速に対応することで数量増を目指し、フードケア商品での新規顧客拡大、BtoBの新事業育成は継続実施。AI活用による需要予測の精度アップでSCMを整流化し、既存事業の収益構造改革プロジェクトも実行するようだ。

市場環境を俯瞰すると、国内日用品市場は人口減少下で全体の伸びが限定的な成熟市場であり、PB（プライベートブランド）との競合や原料高・円安・電気代高騰の累積コスト圧力が引き続き重い負担となっている。一方で、最大市場のエアケア（消臭芳香剤）は3強構造のもとで一定の価格規律が働きやすく、ペットケアは国内で猫の飼育頭数が伸長傾向にあるなど、構造的な追い風が見込まれる領域でもある。防虫剤・除湿剤・温熱用品は気候要因への感応度が高く、暖冬・猛暑など気象の振れによる業績変動リスクは残るが、年間を通じた季節商品ポートフォリオの分散効果によって一定程度緩和されている。とはいえ、海外売上高比率は依然として限定的で、現在は成長戦略の具体的なステップを組んでいる段階で、国内依存度の高さは構造的な論点として残る。

今期は中計数値の下方修正を発表したが、外部環境リスクに対応しながら「稼ぐ力の回復」を実現する機関となる。新パーパス「こころに響くアイデアで、ふとした瞬間を、ふふっと笑顔に。」のもと、「くらしと社会を豊かにするウェルネスカンパニーへ」をコンセプトとして打ち出しており、具体的な成長ドライバーとしては、ペットケア事業の主力化を中核に据え、「ニャンとも清潔トイレ」を戦略上の柱として育成していく方針である。あわせて、エアケア事業では「消臭力Premium Aroma」など高付加価値商品のさらなる拡大を進める。BtoB の事業拡大では、コーティング事業の拡大とともに、「かおり空間プロデュース事業」の基盤強化を図る。さらに、海外展開ではタイをハブとしたASEAN戦略の基盤を強化する。「SMILE 2027」以降は2030年3月期・2033年3月期と3ステップで再成長を志向しており、中期から長期にかけての構造変革のロードマップが示されている点も注目される。

株主還元については、安定還元と業績連動を方針として掲げており、DOE3%を目安とした安定

配当を基本としてきた。2027年3月期は年間配当46円（前期比2円増）への増配を予定している。加えて、100株以上で年1回1,000円相当、1,000株以上では年2回各3,000円相当の自社製品詰合せという株主優待制度を設けており、個人株主比率の高い同社の特性に合致した還元策となっている。バリュエーション面では、PBRは0.9倍前後と1倍を下回り、PERは予想ベースで16倍台、配当利回りは3％超で推移しており、バリュエーションは低位にとどまっている。

総じて、エステーはニッチトップ・ブランド群を抱えながら、「SMILE 2027」のもとで「ウェルネスカンパニーへの転換」とエアケア・ペットケアを軸とする再成長に踏み出している。中計下方修正からの挽回、足元PBR1倍割れかつ配当利回り3％超で推移する同社の今後の動向には再評価余地を含めて注目しておきたい。

（※）株式会社インテージSRI+「マーケットシェア」(いずれも金額ベース)

「脱臭剤」（冷蔵庫のみ） 2023年～2025年（3年間累計）、その他のカテゴリーの期間は2025年１月～12月（1年間累計）。「消臭芳香剤」（衣類用・車用・ウィルス除去効果・二酸化塩素発生除く）、「ペットケア」（猫用：システムトイレ、猫の砂、防臭シート）、「防虫剤」（人形用除く）。＊市場の定義はエステー独自設定です。（記載データをご利用の場合は、注釈の記載をお願い致します）《YS》