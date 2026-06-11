*10:57JST ピーバンドットコム---ローム主催エッジAI開発コンテストで開発支援

ピーバンドットコム＜3559＞は9日、ローム＜6963＞が主催するエッジAI開発コンテスト「ROHM EDGE HACK CHALLENGE 2026（REHC2026）」に、オンデバイスAIソリューション「Solist-AI（TM）」のエコシステムパートナーとして参画すると発表した。

同コンテストは「クラウド前提ではない、その場で考え、その場で動くAI」をテーマに実施される。選考を通過した参加者には、Solist-AI（TM）モジュールを含む「Solist-AI（TM） x gene ノーコード組み込みAI開発キット」を提供し、試作・開発を支援する。

また、同社は入賞後の製品化フェーズにおいて、設計・製造・実装までを一貫して支援するワンストップサービスを提供し、開発の事業化を後押しする体制を整える。優秀作品は「EdgeTech+ 2026」におけるロームSolist-AI（TM）ブースで展示される可能性がある。

本件により同社は、ロームのエッジAIエコシステムにおける開発支援パートナーとしての位置づけを明確化し、「gene」の活用拡大とエンジニアとの接点強化を図る。さらに試作から量産までの案件創出を通じ、中長期的な取引基盤拡大につなげる。《KT》