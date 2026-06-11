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出来高変化率ランキング（10時台）～タスキHD、REMIXなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～タスキHD、REMIXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月11日 10:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2524＞ NZAMTPX 47151 50153.796 114.29% -0.0152%
＜3825＞ REMIX 4494700 244729.94 106.23% 0.1125%
＜2012＞ iS米債03 621840 68839.398 77.54% 0.0012%
＜8975＞ いちごオフ 4104 173359.1 76.57% 0.08%
＜2112＞ 塩水糖 88200 21192.34 52.45% 0%
＜1618＞ NFエネ資源 994 18637.196 44.99% 0.0168%
＜8152＞ ソマール 3200 14337.6 44.22% -0.0663%
＜8289＞ OlympicG 110500 74358.68 39.85% 0.016%
＜7490＞ 日新商事 24200 31363.46 35.47% 0.0004%
＜2305＞ スタジオアリス 43700 52502.5 34.17% -0.0005%
＜4446＞ Link－UG 420900 166037.16 31.55% 0.1176%
＜9166＞ GENDA 3614200 1983896.84 28.72% -0.1689%
＜2013＞ 米高配当 165270 30336.106 25.4% 0.0071%
＜7266＞ 今仙電機 43800 27939.42 23.82% -0.0011%
＜6663＞ 太洋テクノ 106700 30815.54 20.58% -0.0617%
＜1482＞ 米債ヘッジ 31008 40268.922 19.2% -0.0025%
＜3135＞ マーケットエンタ 55400 55539.9 16.69% 0.0152%
＜314A＞ iSゴールド 5812030 1453766.961 13.32% -0.0297%
＜1580＞ 日経－1倍 891940 582884.327 10.78% 0.0072%
＜7375＞ リファインバス 70800 99126.5 8.78% -0.0118%
<2036> 金先ブル 10947 1297847.81 8.76% -0.0677%
<3676> デジハHD 116600 71695.34 7.4% 0.0014%
<1328> NF金価格 58687 748850.05 6.99% -0.0297%
<198A> ポストプライ 149400 23067.78 5.12% -0.0425%
<6518> 三相電機 18200 33675.5 4% -0.002%
<7567> 栄電子 35400 19589.24 3.92% -0.0492%
<3907> シリコンスタシオ 157900 159896.34 1.44% 0.0369%
<5816> オーナンバ 28000 40011.92 1.32% -0.0245%
<2249> iF500Wベ 6481 63566.325 0.59% 0.0201%
<166A> タスキHD 849300 803756.42 0.15% 0.0313%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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