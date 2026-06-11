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出来高変化率ランキング（10時台）～タスキHD、REMIXなどがランクイン

2026年6月11日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～タスキHD、REMIXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月11日　10:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2524＞ NZAMTPX　　 47151 　50153.796　 114.29% -0.0152%
＜3825＞ REMIX　　　　　4494700 　244729.94　 106.23% 0.1125%
＜2012＞ iS米債03　　　　621840 　68839.398　 77.54% 0.0012%
＜8975＞ いちごオフ　　　　　4104 　173359.1　 76.57% 0.08%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　　88200 　21192.34　 52.45% 0%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　994 　18637.196　 44.99% 0.0168%
＜8152＞ ソマール　　　　　　3200 　14337.6　 44.22% -0.0663%
＜8289＞ OlympicG　　110500 　74358.68　 39.85% 0.016%
＜7490＞ 日新商事　　　　　　24200 　31363.46　 35.47% 0.0004%
＜2305＞ スタジオアリス　　　43700 　52502.5　 34.17% -0.0005%
＜4446＞ Link－UG　　　420900 　166037.16　 31.55% 0.1176%
＜9166＞ GENDA　　　　　3614200 　1983896.84　 28.72% -0.1689%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　165270 　30336.106　 25.4% 0.0071%
＜7266＞ 今仙電機　　　　　　43800 　27939.42　 23.82% -0.0011%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　　106700 　30815.54　 20.58% -0.0617%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　31008 　40268.922　 19.2% -0.0025%
＜3135＞ マーケットエンタ　　55400 　55539.9　 16.69% 0.0152%
＜314A＞ iSゴールド　　　　5812030 　1453766.961　 13.32% -0.0297%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　891940 　582884.327　 10.78% 0.0072%
＜7375＞ リファインバス　　　70800 　99126.5　 8.78% -0.0118%
<2036> 金先ブル　　　　　　10947 　1297847.81　 8.76% -0.0677%
<3676> デジハHD　　　　　116600 　71695.34　 7.4% 0.0014%
<1328> NF金価格　　　　　58687 　748850.05　 6.99% -0.0297%
<198A> ポストプライ　　　　149400 　23067.78　 5.12% -0.0425%
<6518> 三相電機　　　　　　18200 　33675.5　 4% -0.002%
<7567> 栄電子　　　　　　　35400 　19589.24　 3.92% -0.0492%
<3907> シリコンスタシオ　　157900 　159896.34　 1.44% 0.0369%
<5816> オーナンバ　　　　　28000 　40011.92　 1.32% -0.0245%
<2249> iF500Wベ　　　6481 　63566.325　 0.59% 0.0201%
<166A> タスキHD　　　　　849300 　803756.42　 0.15% 0.0313%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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