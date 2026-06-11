*10:03JST 出来高変化率ランキング（9時台）～いちごオフ、スマートバリュなどがランクイン

いちごオフィス＜8975＞がランクイン（9時38分時点）。急伸。正式名称は、いちごオ

フィスリート投資法人投資証券。中長期的な観点から、利益および分配金の着実な

成長と安定した収益の確保を目指すことを基本方針としている。前日取引終了後

に、26年10月期の運用状況および分配予想の上方修正を発表している。営業利益は9

7.46億円予想で前回予想を2.3倍に引き上げ、1口当たり分配金予想は2062円から567

9円に引き上げた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月11日 9:38 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9417＞ スマートバリュ 977800 8915.8 361.35% 0.1773%

＜541A＞ One高グロ 480 73.877 216.07% -0.0145%

＜6776＞ 天昇電 71400 2705.96 210.22% -0.0039%

＜8138＞ 三京化 700 876.4 134.63% 0%

＜6797＞ 名古屋電 7700 4632.22 107.62% -0.0017%

＜6180＞ GMOメディア 1500 3362.7 105.75% -0.039%

＜4678＞ 秀英 4500 586.8 80.55% 0.0064%

＜8975＞ いちごオフ 3583 173359.1 61.89% 0.08%

＜5337＞ ダントーHD 4200 6307.78 51.73% 0.082%

＜2524＞ NZAM TPX 27086 50153.796 50.32% -0.0225%

＜2112＞ 塩水糖 86200 21192.34 50.03% -0.0023%

＜8617＞ 光世証 5500 1578.68 47.28% 0%

＜4814＞ ネクストウェア 197900 19920.82 45.13% -0.0263%

＜7277＞ TBK 322800 55422.78 40.36% -0.0157%

＜7490＞ 日新商事 24100 31363.46 35.06% 0%

＜6964＞ サンコー 2500 1295.12 33.69% -0.0015%

＜2305＞ スタジオアリス 43000 52502.5 32.59% 0%

＜7264＞ MURO 4400 3531.64 30.87% -0.0159%

＜572A＞ iS日債37 10 4.014 26.71% 0%

＜5240＞ monoAI 46500 4048.9 25.09% -0.048%

<2247> iF500H無 8400 26581.714 23.06% -0.0121%

<8945> サンネクスタG 2100 1791.54 21.58% -0.0035%

<6059> ウチヤマHD 7000 1753.1 21.08% 0.0028%

<9285> 東京インフラ 406 13750.3 20.71% -0.0179%

<4446> Link－UG 353400 166037.16 15.47% 0.1327%

<2012> iS米債03 333120 68839.398 13.88% 0.0016%

<1618> NFエネ資源 699 18637.196 11.65% 0.0136%

<8152> ソマール 2200 14337.6 9.66% -0.0596%

<8289> OlympicG 79600 74358.68 9.6% 0.0231%

<4918> アイビー 11400 2591.9 6.27% 0.0077%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》