ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～いちごオフ、スマートバリュなどがランクイン

2026年6月11日 10:03

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:03JST 出来高変化率ランキング（9時台）～いちごオフ、スマートバリュなどがランクイン
いちごオフィス＜8975＞がランクイン（9時38分時点）。急伸。正式名称は、いちごオ
フィスリート投資法人投資証券。中長期的な観点から、利益および分配金の着実な
成長と安定した収益の確保を目指すことを基本方針としている。前日取引終了後
に、26年10月期の運用状況および分配予想の上方修正を発表している。営業利益は9
7.46億円予想で前回予想を2.3倍に引き上げ、1口当たり分配金予想は2062円から567
9円に引き上げた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月11日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9417＞ スマートバリュ　　 977800 　8915.8　 361.35% 0.1773%
＜541A＞ One高グロ　　　　480 　73.877　 216.07% -0.0145%
＜6776＞ 天昇電　　　　　　　71400 　2705.96　 210.22% -0.0039%
＜8138＞ 三京化　　　　　　　700 　876.4　 134.63% 0%
＜6797＞ 名古屋電　　　　　　7700 　4632.22　 107.62% -0.0017%
＜6180＞ GMOメディア　　　1500 　3362.7　 105.75% -0.039%
＜4678＞ 秀英　　　　　　　　4500 　586.8　 80.55% 0.0064%
＜8975＞ いちごオフ　　　　　3583 　173359.1　 61.89% 0.08%
＜5337＞ ダントーHD　　　　4200 　6307.78　 51.73% 0.082%
＜2524＞ NZAM TPX　　27086 　50153.796　 50.32% -0.0225%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　　86200 　21192.34　 50.03% -0.0023%
＜8617＞ 光世証　　　　　　　5500 　1578.68　 47.28% 0%
＜4814＞ ネクストウェア　　　197900 　19920.82　 45.13% -0.0263%
＜7277＞ TBK　　　　　　　322800 　55422.78　 40.36% -0.0157%
＜7490＞ 日新商事　　　　　　24100 　31363.46　 35.06% 0%
＜6964＞ サンコー　　　　　　2500 　1295.12　 33.69% -0.0015%
＜2305＞ スタジオアリス　　　43000 　52502.5　 32.59% 0%
＜7264＞ MURO　　　　　　4400 　3531.64　 30.87% -0.0159%
＜572A＞ iS日債37　　　　10 　4.014　 26.71% 0%
＜5240＞ monoAI　　　　46500 　4048.9　 25.09% -0.048%
<2247> iF500H無　　　8400 　26581.714　 23.06% -0.0121%
<8945> サンネクスタG　　　2100 　1791.54　 21.58% -0.0035%
<6059> ウチヤマHD　　　　7000 　1753.1　 21.08% 0.0028%
<9285> 東京インフラ　　　　406 　13750.3　 20.71% -0.0179%
<4446> Link－UG　　　353400 　166037.16　 15.47% 0.1327%
<2012> iS米債03　　　　333120 　68839.398　 13.88% 0.0016%
<1618> NFエネ資源　　　　699 　18637.196　 11.65% 0.0136%
<8152> ソマール　　　　　　2200 　14337.6　 9.66% -0.0596%
<8289> OlympicG　　79600 　74358.68　 9.6% 0.0231%
<4918> アイビー　　　　　　11400 　2591.9　 6.27% 0.0077%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事