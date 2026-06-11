関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1185円安の63340円
*09:01JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1185円安の63340円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.52円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みずほFG＜8316＞、東京エレク＜8031＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1185円安の63340円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は953.33ドル安の49918.78ドル、ナスダックは509.32ポイント安の25169.50で取引を終了した。国内の消費者物価指数（CPI）が加速し、インフレ高止まりを警戒した売りに、寄り付き後、下落。日中、トランプ大統領がイラン再攻撃を警告したため戦争激化を警戒し、相場は大幅続落となった。原油価格や金利の上昇も嫌気され、終日軟調推移し、終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円32銭へ下落後、160円54銭まで上昇し、引けた。米5月消費者物価指数（CPI）コアが前月比で予想を下回るなど想定通りの結果を受け、インフレ懸念が緩和し、ドル売りが優勢となった。その後、トランプ大統領が米軍ヘリ撃墜を理由に米国が極めて強力なイラン攻撃再開すると警告したため、原油価格の上昇に連れた金利高で、ドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.1573ドルまで上昇後、1.1535ドルまで下落。
NY原油先物7月限は反発（NYMEX原油7月限終値：91.78 ↑2.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋2.60ドル（＋2.92％）の91.78ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.06 2417 212
9.61
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4947 242
5.14
7309 (SMNNY) パンパシHD 11.12 892 43
5.06
「ADR下落率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 13.77 1105 -103.5 -
8.56
6762 (TTDKY) アドバンテスト 144.70 23227 -2008 -
7.96
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.50 1485 -113.5 -
7.10
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2183 -145 -
6.23
■そのたADR（10日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2183 -14
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.36 -0.03 5907 -1
1
8035 (TOELY) 住友商事 39.21 -1.60 6294 -4
4
6758 (SONY.N) TDK 22.34 -1.09 3586 -5
4
9432 (NTTYY) KDDI 17.07 0.16 2740 -1
2
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.83 0.04 909 6.
5
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.44 -0.86 4726 -5
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.65 -0.75 6308 -15
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.99 4947 24
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.86 -0.16 6697
2
8001 (ITOCY) 丸紅 297.14 -5.04 4770 -2
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 -0.22 7504 -11
0
8031 (MITSY) 東京エレク 190.50 1.13 61158 -67
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11236 -14
4
4568 (DSNKY) 第一三共 15.42 -0.51 2475 -12.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.55 0.41 2424 105.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.39 -0.01 914 -941.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 1.30 1541 -5.
5
7267 (HMC.N) スズキ 45.40 -0.16 1822 -2
2
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.14 0.27 6145 -1
9
6902 (DNZOY) ファナック 20.62 -1.33 6620 -14
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.31 0.46 7483 -7
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.15 0.43 2271 -21.
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.15 -0.75 6124 -4
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.32 -0.15 22986 -31
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.69 -0.03 5037 -3
3
7741 (HOCPY) キヤノン 26.86 -0.33 4312 -1
2
6503 (MIELY) 三菱電機 68.31 -3.54 5483 -8
9
6981 (MRAAY) 日東電工 18.14 0.18 2912 -4
6
7751 (CAJPY) 任天堂 11.12 -0.08 7140 -7
5
6273 (SMCAY) SMC 19.05 -0.28 61158 -68
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.08 -0.12 327 0.
6
6146 (DSCSY) ディスコ 42.90 -1.40 68863 -119
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.19 0.34 1957 1
6
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.53 -1.25 4580 -3
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.72 -0.40 3326 -3
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.53 -0.10 3381 -3
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.06 1.44 2417 21
2
8002 (MARUY) 三井物産 599.03 -13.04 4808 -4
1
6723 (RNECY) ルネサス 13.11 -0.40 4209 -9
9
6954 (FANUY) 京セラ 21.93 -0.54 3520 -3
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.46 0.21 1722 -1
0
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.68 1.29 4123 -3
9
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.28 -1.88 6466 -10
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.84 0.02 3480 -4
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.80 -0.20 2440 -15
5
6857 (ATEYY) シスメックス 9.03 -0.01 1449 -1
8
4543 (TRUMY) テルモ 14.24 0.06 2286 -22.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.02 0.43 1608 4
5
（時価総額上位50位、1ドル160.52円換
算）《AN》
スポンサードリンク