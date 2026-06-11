LINEヤフーとPayPay保険サービス、「Yahoo！ほけん」を開始

■まずは「熱中症お見舞い金」と「コロナ治療薬お見舞い金」の2商品で開始

LINEヤフー<4689>(東証プライム)と同社100%子会社のPayPay保険サービスは6月10日、コミュニケーションアプリ「LINE」上で保険の加入から保険金請求までを行える「Yahoo！ほけん」の提供を開始した。専用アプリのダウンロードやID・パスワード設定は不要で、まずは「熱中症お見舞い金(月額型・期間選択型)」を含む2商品を提供する。

■入力負担を軽減、請求もアプリ内で対応

同サービスは、「LINE」の登録情報をユーザーの同意に基づいて活用し、最小限の入力で保険加入を可能にする。クレジットカードとPayPayで決済でき、トーク画面からログイン不要で契約内容を確認できる。契約のキャンセルや解約、保険金請求、登録情報の変更もアプリ内で完結する仕組みだ。

■累計加入1000万件のノウハウを活用

PayPay保険サービスの保険商品は、2025年7月時点で累計加入件数1000万件を突破している。LINEは2025年12月末時点で国内月間利用者数1億ユーザーを超える。今後はドライバー保険やアウトドア活動の「もしも」に備える保険などを拡充し、将来的にはAI導入も検討する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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