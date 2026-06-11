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6/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 6/11
[強弱材料]
強気材料
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（64179.27、-1237.36）
・NYダウは下落（49918.78、-953.33）
・ナスダック総合指数は下落（25169.50、-509.32）
・SOX指数は下落（12206.46、-451.35）
・シカゴ日経225先物は下落（63340、-1000）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・4-6月期景況判断BSI大企業製造業
・4-6月期景況判断BSI大企業全産業
・対外・対内証券投資(先週)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・5月東京オフィス空室率
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・4月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・5月米国生産者物価指数
・1-3月期米国家計純資産変化
・ユーロ圏財務相会合
・石油輸出国機構(OPEC)月報《YY》
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