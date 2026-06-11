*08:25JST 6/11

[強弱材料]

強気材料

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（64179.27、-1237.36）

・NYダウは下落（49918.78、-953.33）

・ナスダック総合指数は下落（25169.50、-509.32）

・SOX指数は下落（12206.46、-451.35）

・シカゴ日経225先物は下落（63340、-1000）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・4-6月期景況判断BSI大企業製造業

・4-6月期景況判断BSI大企業全産業

・対外・対内証券投資(先週)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・5月東京オフィス空室率

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・4月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・5月米国生産者物価指数

・1-3月期米国家計純資産変化

・ユーロ圏財務相会合

・石油輸出国機構(OPEC)月報《YY》