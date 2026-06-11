アルペン、2026年6月期期末配当を5円増配、年間55円に引き上げ

■スポーツ用品販売を展開、通期業績の進捗と経営環境を総合判断

アルペン<3028>(東証プライム)は6月10日、2026年6月期の期末配当予想を修正し、1株当たり5円増配すると発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、期末配当金は前回予想の25円から30円に引き上げる。

同社はスポーツ用品販売を主力とし、「アルペン」「スポーツデポ」「ゴルフ5」などを展開する。株主への安定的かつ継続的な利益還元を基本方針とし、財務体質の強化や将来の事業展開に備えた内部留保の充実も総合的に勘案して配当を行う方針である。

今回の増配は、現在までの通期業績の進捗状況と今後の経営環境などを踏まえたもの。第2四半期末配当25円と合わせ、年間配当金は前回予想の50円から55円となる。前期実績は年間50円で、今期は5円の増配となる見通しだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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