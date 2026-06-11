地盤ネットHD、Kaihou社と新規事業を協議、「投資に関する事業」も検討対象に

■新規事業準備室を設置し、実施体制・投資判断・リスク管理・資金調達を協議

地盤ネットホールディングス<6072>(東証グロース)は6月10日、新規事業に関する検討状況および今後の方針を発表した。同社は3月31日付で株式会社Kaihouとの資本業務提携契約締結を公表しており、同社を中長期的なパートナーと位置付け、既存事業の成長戦略、M&A、戦略的投資、資本政策、財務戦略、新規事業について協議を進めている。

同社グループは住宅地盤関連事業を中心に、地盤調査・解析、地盤補償、BIM、3次元点群データを活用した建設DX関連サービスを展開している。一方、国内住宅市場では新設住宅着工戸数の減少など構造的な変化が続いており、既存事業の収益基盤強化と新たな成長機会の創出が課題となっている。現在は新規事業準備室を設置し、「投資に関する事業」を検討対象の一つとして位置付け、事業化の可否や実施体制、投資判断プロセス、リスク管理、資金調達の在り方などを協議している。

ただし、同事業は実施を前提とするものではなく、実施しない判断も含めて検討中である。現時点で事業化、開始時期、具体的な投資対象、投資規模、投資手法、収益計画、資金調達の有無や内容について決定した事実はない。今後、業績または投資判断に重要な影響を与える具体的な意思決定があった場合は、法令および適時開示規則に従い速やかに開示する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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