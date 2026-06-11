ネクセラファーマ、創薬AIコンソーシアム「OpenFold」に参画、NxWaveの機能強化へ

■AWS、Microsoft、NVIDIAなどが支援、主要製薬企業と並ぶ研究エコシステムに参加

ネクセラファーマ<4565>(東証プライム)は6月10日、生物学および創薬のためのオープンソースAIソフトウェアツール開発を推進する非営利AIリサーチコンソーシアム「OpenFold」への参画を発表した。Amazon Web Services、Microsoft、NVIDIAなどの大手テクノロジー企業が支援し、Bristol Myers Squibb、Novo Nordisk、Bayer、Rocheなども参加する国際的な創薬AIのエコシステムに加わる。

同コンソーシアムは、研究者に強力なAI対応ツールへのアクセスを提供し、次世代医薬品の創出や基礎生物学研究の加速、新たな治療法の市場投入を目指す。ネクセラファーマは、GPCR構造ベース創薬の知見、独自データ、計算化学、AIを組み合わせた独自のNxWaveプラットフォームを展開しており、AI技術を中核とする研究開発生産性の向上と事業効率化を進めている。

参画により、AI駆動型計算化学や量子計算の考え方を取り入れた生物物理解析との相乗効果、OpenFoldやOpenFold3-previewなどの構造予測モデル活用、GPCR標的に特化した性能評価などを進める。同社はオープンソースツールの活用者として参加し、独自データや知的財産を提供する義務はない。2026年12月期連結業績への影響はないが、中長期的な事業収益と企業価値向上に寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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