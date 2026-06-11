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ベガコーポレーション、5月LOWYA事業売上高は13.7%増、実店舗は前年同月比6店増
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■4月に続き2カ月連続で前年同月を上回る、実店舗数は15店に
ベガコーポレーション<3542>(東証グロース)は6月10日、2027年3月期の2026年5月月次業績を発表した。LOWYA事業全体の5月売上高は15億6400万円となり、前年同月の13億7600万円から13.7%増加した。4月の売上高は18億1000万円で前年同月比12.8%増となっており、期初2カ月連続で前年同月を上回った。
同社は、家具・インテリアEC事業「LOWYA」を基軸に、海外ユーザー向けの越境ECプラットフォーム「DOKODEMO」も展開している。LOWYAはオリジナルデザインの家具・インテリアのほか、国内外ブランドも取り扱うECサービスで、実店舗展開も進めている。5月末の実店舗数は15店となり、前年同月の9店から6店増加した。
同月次業績は出荷基準で計上しており、DOKODEMO事業の内容は含まれていない。また、速報値であるため修正される可能性がある。次回の月次業績開示は7月10日を予定している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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