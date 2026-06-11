MonotaRO、5月売上高は15.5%増、営業日減でも増収を確保

■事業者向け間接資材の通信販売を展開、5月は前年同月比15.5%増

MonotaRO<3064>(東証プライム)は6月10日、2026年12月期5月度の月次業績を発表した。5月売上高は288億4000万円となり、前年同月比115.5%、15.5%増となった。前年同月の249億6400万円を上回り、営業日数が前年の20日から18日に減少する中で増収を確保した。

1月から5月までの売上高は、1月297億4300万円、2月284億5400万円、3月345億400万円、4月338億2000万円、5月288億4000万円で推移した。5カ月累計は1553億6100万円となり、前年同期の1272億7200万円に対して22.1%増と堅調に推移した。

新規顧客獲得数は5月に11万5500アカウントとなった。同社は、インターネットなどを利用し、事業者向けに工場・工事用、自動車整備用などの間接資材を販売する通信販売事業を展開している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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