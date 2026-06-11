アズワン、5月単体売上高は10.2%増、1日あたり売上高は22.4%増

■営業日数は前年より2日少ない18日、販売ペースは大幅に伸長

アズワン<7476>(東証プライム)は6月10日、2026年5月度単体月次業績速報を発表した。5月の単体売上高は85億8700万円となり、前年同月比10.2%増だった。営業日数は前年同月より2日少ない18日だったが、1日あたり売上高は同22.4%増となり、実質的な販売ペースは大きく伸びた。

分野別では、ラボラトリーが49億3000万円で同7.8%増、インダストリーが20億3400万円で同12.0%増、メディカルが13億8200万円で同1.6%増となった。1日あたり売上高はラボラトリーが同19.8%増、インダストリーが同24.4%増、メディカルが同12.8%増と、主要3分野すべてで高水準を維持した。

同社は、研究用機器機材、看護・介護用品、その他科学機器の販売を手掛け、研究、産業、医療の3分野を主力とする専門商社である。5月は中東情勢の影響により、石油由来製品の供給不安や将来の価格上昇を見越した受注が好調に推移した。その他商材も全般的に堅調だった。なお、同速報は単体における主要3分野の速報値であり、確定した決算数値ではない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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