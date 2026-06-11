イオン、5月のイオンリテール既存店売上高5.9%増、初夏物衣料・空調家電が伸長

■食品・日用品の基礎需要に加え、夏物衣料やUV関連商品が販売を押し上げ

イオン<8267>(東証プライム)は6月10日、2027年2月期5月度の主な連結各社の月次売上高前期比伸び率を発表した。総合小売、スーパーマーケット、ショッピングセンター開発、専門店などを展開する同社グループでは、食品や日用品の基礎需要に加え、初夏物衣料や空調家電など季節商品・選択的消費が伸び、売上は好調に推移した。

既存店をみると、総合小売業のイオンリテールは売上高が前年同月比5.9%増となり、5カ月連続で前年を上回った。気温上昇を受けてTシャツやUV雑貨など夏物が好調だったほか、空調家電、ホームファッション、イオンモバイル、化粧品、調剤、UV関連商品などが伸長した。食品分野も畜産・水産・デリカ、「カフェランテ」などが堅調に推移した。

ディベロッパー事業のイオンモールでは、既存モールの専門店売上高が11.4%増と好調だった。ホビー、飲食、アミューズメント、シネマなど体験型・時間消費型テナントがいずれも2桁成長し、全体を牽引した。スーパーマーケット事業も、トップバリュ・ベストプライスを中心とした価格訴求やコメの販売強化により、主要企業11社計の既存店売上高と既存店客数が前年実績を上回った。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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