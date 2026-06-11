丸千代山岡家、5月既存店売上高8.9%増、客数8.0%増と主力店が堅調

■客単価も0.8%増、ラーメン山岡家を主力に直営展開

丸千代山岡家<3399>(東証スタンダード)は6月10日、2027年1月期5月度売上高速報及び概況等を発表した。5月度の既存店売上高は前年同月比8.9%増、客数は8.0%増、客単価は0.8%増となり、主力店舗の集客が伸びた。

全店ベースでは売上高14.9%増、客数13.8%増、客単価1.0%増となった。上期累計では既存店売上高8.2%増、既存店客数5.9%増、既存店客単価2.2%増、全店売上高14.4%増と堅調に推移している。既存店は開店から15カ月以上稼働する店舗を対象とし、リニューアルなどで営業日数が異なる店舗は除外している。

同社は「ラーメン山岡家」を主力に、煮干しラーメンや味噌ラーメン業態などを直営で展開する外食企業。5月26日には東京都で「ラーメン山岡家瑞穂店」をリニューアルオープンし、5月末店舗数はラーメン山岡家187店舗、その他11店舗の合計198店舗となった。5月28日からは期間限定商品「豚バラなんこつラーメン」を山岡家全店で販売開始した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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