PPIH、6月既存店売上高5.0%増、季節品と外出関連商品が好調

■客数1.6%増、客単価3.4%増、休日増と次世代ゲーム機需要が押し上げ

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)<7532>(東証プライム)は6月10日、2026年6月期6月度の月別販売高状況(速報)を発表した。国内リテール事業の既存店売上高は前年同月比5.0%増となり、客数は1.6%増、客単価は3.4%増だった。全店売上高は6.6%増となった。同事業は、ドン・キホーテ、長崎屋、UDリテール、橘百貨店、ユニーを中心に展開する小売事業である。

既存店を中心に見ると、国内リテールは両事業とも売上・客数が前年を上回った。季節品と外出関連商品が好調に推移し、全ての商品カテゴリーで前年を上回った。値上げが発表された次世代ゲーム機を中心に駆け込み特需が発生し、家電製品が売上に貢献した。ゲーム機の押し上げ影響は0.8%、休日2日増による押し上げは2.6%だった。

ディスカウント事業の既存店売上高は5.5%増、客数は1.3%増、客単価は4.1%増だった。夏物寝具、季節家電、ファン付きウェア、アウトドア用品、マリン用品、日焼け止め、アームカバーが伸長した。UNY事業の既存店売上高は3.7%増、客数は2.3%増、客単価は1.4%増となり、ハンディファン、扇風機、冷感インナー、殺虫剤、日傘、帽子、行楽用品が売上に寄与した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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