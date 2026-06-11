トラトライアル、5月既存店売上高は7.2%増、客数も2.0%増で今期最高

■休日増と高気温が追い風、既存店客単価は5.1%増

トライアルホールディングス<141A>(東証グロース)は6月10日、2026年6月期5月度の月次売上高速報を発表した。同社は、生鮮・食品・日用雑貨・衣料などを扱うスーパーセンターなどを全国展開する小売企業である。5月のトライアル既存店売上高は前年同月比7.2%増、客数は2.0%増、客単価は5.1%増となり、既存店売上高と客数はいずれも今期最高の伸長率を記録した。

当月は晴れの日が多く、月平均気温の高さが夏物季節商品の需要を喚起した。休日が前年同月比で2日多かったことも既存店売上高を約1.9ポイント押し上げた。ゴールデンウィークは惣菜を中心とした生鮮食品が売上高をけん引し、全商品カテゴリで既存店売上高が前年実績を上回る強い基調となった。

商品別では、ノンアルコールを含むビール類、玉子、アイスクリーム、PB商品「限界まで詰めちゃいました」シリーズ、青果、鮮魚、精肉、惣菜が堅調に推移した。非食品ではアウトドアレジャー用品や夏物季節家電、PB商品ブランド「AIRITY」の夏用機能性インナーが寄与した。全店売上高は15.1%増となり、スーパーセンター2店を新規出店、閉店はなかった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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