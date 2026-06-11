*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Bガレジ、ベステラ、古河電気工業など

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

Bガレジ＜3180＞ 1469 +98

27年4月期営業利益46.0％増予想。

ファーマF＜2929＞ 544 -84

第3四半期累計の営業損益は14.30億円の赤字。

神島化学工業＜4026＞ 1666 -105

27年4月期業績予想は開示せず。

大盛工＜1844＞ 478 -47

第3四半期累計の営業利益9.5％減。上期の2.3％減から減益率拡大。

Aiming＜3911＞ 174 +10

スマホゲーム「イナズマイレブンクロス」のサービス開始。

ZETA＜6031＞ 283 +28

グローバル決済大手のCheckout.comと戦略的パートナーシップ契約。

Link-U グループ＜4446＞ 595 +29

子会社の新事業始動を材料視。

ベステラ＜1433＞ 1120 +103

第1四半期大幅増益決算を好感。

ツガミ＜6101＞ 6710 +330

5月の工作機械受注好調推移を材料視。

日本トムソン＜6480＞ 1920 +104

底堅さも意識されてリバウンドの動きに。

SCREEN＜7735＞ 12980 +525

半導体製造装置の一角では強い動き目立つ。

富士急行＜9010＞ 2277 +153

ニッポン・アクティブが大株主に浮上。

寿スピリッツ＜2222＞ 2396 +126

高値更新後はショートカバーとみられる動き優勢に。

日機装＜6376＞ 3570 +150

DC冷却関連の一角として関心か。

東京エレクトロン＜8035＞ 61830 +1910

半導体製造装置の前工程銘柄が高い。

筑波銀行＜8338＞ 687 +12

引き続き日銀の利上げ期待が優勢に。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7835 +15

半導体製造装置の一角上昇で。

かんぽ生命保険＜7181＞ 1568 +63

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

アンリツ＜6754＞ 3834 -447

AI関連として買われたきた銘柄の一角には手仕舞い売り優勢。

浜松ホトニクス＜6965＞ 2368.5 -295

野村證券では投資判断を格下げ。

ソフトバンクグループ<9984> 6461 -587

英アームの大幅安などを売り材料視。

SUMCO<3436> 3200 -301

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。

住友電気工業<5802> 10630 -1410

AI関連株は総じて利食い売り優勢。

古河電気工業<5801> 41040 -5460

大手電線株は一斉安の展開に。

フィックスターズ<3687> 2387 -226

天井到達感からの処分売りが続く。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6240 -790

手仕舞い売り優勢の流れが継続する形に。

日本電波工業<6779> 4270 -560

AI関連株軟調な地合いに押される。《CS》