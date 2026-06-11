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前日に動いた銘柄 part1 Bガレジ、ベステラ、古河電気工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Bガレジ、ベステラ、古河電気工業など
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
Bガレジ＜3180＞ 1469 +98
27年4月期営業利益46.0％増予想。
ファーマF＜2929＞ 544 -84
第3四半期累計の営業損益は14.30億円の赤字。
神島化学工業＜4026＞ 1666 -105
27年4月期業績予想は開示せず。
大盛工＜1844＞ 478 -47
第3四半期累計の営業利益9.5％減。上期の2.3％減から減益率拡大。
Aiming＜3911＞ 174 +10
スマホゲーム「イナズマイレブンクロス」のサービス開始。
ZETA＜6031＞ 283 +28
グローバル決済大手のCheckout.comと戦略的パートナーシップ契約。
Link-U グループ＜4446＞ 595 +29
子会社の新事業始動を材料視。
ベステラ＜1433＞ 1120 +103
第1四半期大幅増益決算を好感。
ツガミ＜6101＞ 6710 +330
5月の工作機械受注好調推移を材料視。
日本トムソン＜6480＞ 1920 +104
底堅さも意識されてリバウンドの動きに。
SCREEN＜7735＞ 12980 +525
半導体製造装置の一角では強い動き目立つ。
富士急行＜9010＞ 2277 +153
ニッポン・アクティブが大株主に浮上。
寿スピリッツ＜2222＞ 2396 +126
高値更新後はショートカバーとみられる動き優勢に。
日機装＜6376＞ 3570 +150
DC冷却関連の一角として関心か。
東京エレクトロン＜8035＞ 61830 +1910
半導体製造装置の前工程銘柄が高い。
筑波銀行＜8338＞ 687 +12
引き続き日銀の利上げ期待が優勢に。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7835 +15
半導体製造装置の一角上昇で。
かんぽ生命保険＜7181＞ 1568 +63
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
アンリツ＜6754＞ 3834 -447
AI関連として買われたきた銘柄の一角には手仕舞い売り優勢。
浜松ホトニクス＜6965＞ 2368.5 -295
野村證券では投資判断を格下げ。
ソフトバンクグループ<9984> 6461 -587
英アームの大幅安などを売り材料視。
SUMCO<3436> 3200 -301
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。
住友電気工業<5802> 10630 -1410
AI関連株は総じて利食い売り優勢。
古河電気工業<5801> 41040 -5460
大手電線株は一斉安の展開に。
フィックスターズ<3687> 2387 -226
天井到達感からの処分売りが続く。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6240 -790
手仕舞い売り優勢の流れが継続する形に。
日本電波工業<6779> 4270 -560
AI関連株軟調な地合いに押される。《CS》
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