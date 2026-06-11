エー・ピーホールディングス、5月既存店売上高4.0%増、専門店・レストラン業態がけん引

■全店売上高は5.8%減、前年のテレビ露出効果と店舗閉店が影響

エー・ピーホールディングス<3175>(東証スタンダード)は6月10日、2026年5月度の月次営業レポートを発表した。国内飲食店の既存店売上高は前年同月比4.0%増、既存店客数は1.1%増、既存店客単価は1.7%増となり、既存店売上高は前年実績を安定して上回った。曜日合わせ後の既存店売上高前年比も104.0%で、曜日影響は0.0ポイントだった。

同社は「塚田農場」「四十八漁場」などを展開する飲食企業で、居酒屋事業、専門店事業、レストラン事業を手がける。5月度は全店売上高が前年同月比5.8%減、全店客数が6.8%減、全店客単価が1.2%増となった。前年同月に「塚田農場」のテレビ露出効果で売上ベースが高かったことや、業態変更に伴う店舗閉店が影響した。

一方、専門店業態やレストラン業態への集中投資が既存店の成長をけん引した。5月は「塚田農場名鉄岐阜駅前店」を「焼鳥酒場みのり堂」へ業態変更し、「裏の山の木の子」は大阪・梅田に初のライセンス店舗を開業した。退店は「北海道新得町塚田農場 吉祥寺駅前店」「塚田農場 梅田ギャザ阪急店」の2店で、国内直営店は121店となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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