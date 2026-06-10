*17:24JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、戻りは限定的

10日の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日の海外高値付近で売りが強まると、日本の為替介入への警戒感で160円43銭から160円23銭まで下落。ただ、米国のインフレ圧力が意識されドル買いが相場を支えた。もっとも、原油相場の下落でドルの戻りは限定的だった。

・ユ-ロ・円は184円96銭から185円34銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1533ドルから1.1558ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値64,952.38円、高値65,098.86円、安値63,733.04円、終値64,179.27円(前日比1,237.36円安)

・17時時点：ドル・円160円30-40銭、ユ-ロ・円185円20-30銭

【要人発言】

・イラン軍司令部

「イラン南部への攻撃に対する報復で、米軍基地の一部を標的にした」

【経済指標】

・日・国内企業物価指数(5月)：前月比+0.9％、+0.9％(予想)、+2.3％→+2.8％(前回)

・中・消費者物価指数(5月)：前年比+1.2％、+1.3％(予想)、+1.2％(前回)

・中・生産者物価指数(5月)：前年比+3.9％、+3.9％(予想)、+2.8％(前回)《TY》