*16:58JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約736円分押し下げ

10日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり99銘柄、値下がり126銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日9日の米国株式市場はまちまち。原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移した。米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は反落して取引を開始した。前日の米ナスダック安や中東情勢の緊迫化を受け、東京市場でも売りが先行した。その後は先物への売りが広がりつつ、下げ幅を広げる展開となり一時64000円を下回った。昨日の日経平均が1400円近く上昇したことから、短期的な戻り待ちの売りが出やすかった。今週は、米国で10日に5月の米消費者物価指数（CPI）、11日に5月の米卸売物価指数（PPI）が発表され、週末12日には米スペースXのナスダック上場とイベントが相次ぐことから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったか。

大引けの日経平均は前営業日比1237.36円安の64179.27円となった。東証プライム市場の売買高は25億3581万株、売買代金は11兆3336億円だった。業種別では、不動産業、小売業、空運業などが上昇した一方で、非鉄金属、その他製品、海運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は53％、対して値下がり銘柄は44％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約472円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約192円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、スクリーンHD＜7735＞、KDDI＜9433＞、キッコーマン＜2801＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 64179.27(-1237.36)

値上がり銘柄数 99(寄与度+499.46)

値下がり銘柄数 126(寄与度-1736.82)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 61830 1910 192.08

＜9983＞ ファーストリテ 79130 1070 86.08

＜6098＞ リクルートHD 11380 195 19.61

＜4519＞ 中外製薬 7560 184 18.50

＜7735＞ SCREEN 12980 525 14.08

＜9433＞ KDDI 2752 31 12.47

＜2801＞ キッコーマン 1598.5 46 7.71

＜9735＞ セコム 6547 104 6.97

＜8802＞ 三菱地所 4162 205 6.87

＜6988＞ 日東電工 2958 40 6.70

＜4543＞ テルモ 2308.5 24.5 6.57

＜7453＞ 良品計画 3647 94 6.30

＜8801＞ 三井不動産 1546.5 59.5 5.98

<8267> イオン 1423 53 5.33

<2502> アサヒGHD 1543.5 51 5.13

<1925> 大和ハウス工業 4381 133 4.46

<8830> 住友不動産 3490 64 4.29

<3382> 7＆iHD 1941 42.5 4.27

<4452> 花王 6049 118 3.96

<4502> 武田薬品工業 5070 95 3.18

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6461 -587 -472.26

＜6857＞ アドバンテ 25235 -1095 -264.29

＜285A＞ キオクシアHD 70500 -5950 -139.62

＜6762＞ TDK 3640 -195 -98.05

＜6981＞ 村田製作所 8650 -1042 -83.83

＜4062＞ イビデン 17400 -1195 -80.12

＜6976＞ 太陽誘電 15655 -2320 -77.77

<5803> フジクラ 4194 -305 -61.35

<6954> ファナック 6763 -358 -60.00

<5802> 住友電気工業 10630 -1410 -47.27

<4063> 信越化 6695 -141 -23.63

<8058> 三菱商事 4615 -190 -19.11

<6971> 京セラ 3557 -70 -18.77

<5801> 古河電気工業 41040 -5460 -18.30

<7974> 任天堂 7215 -523 -17.53

<6963> ローム 4739 -503 -16.86

<6506> 安川電機 5988 -407 -13.64

<6146> ディスコ 70060 -1460 -9.79

<6758> ソニーG 3385 -58 -9.72

<6645> オムロン 5487 -259 -8.68《CS》