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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約736円分押し下げ

2026年6月10日 16:58

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記事提供元：フィスコ

*16:58JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約736円分押し下げ
10日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり99銘柄、値下がり126銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日9日の米国株式市場はまちまち。原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移した。米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は反落して取引を開始した。前日の米ナスダック安や中東情勢の緊迫化を受け、東京市場でも売りが先行した。その後は先物への売りが広がりつつ、下げ幅を広げる展開となり一時64000円を下回った。昨日の日経平均が1400円近く上昇したことから、短期的な戻り待ちの売りが出やすかった。今週は、米国で10日に5月の米消費者物価指数（CPI）、11日に5月の米卸売物価指数（PPI）が発表され、週末12日には米スペースXのナスダック上場とイベントが相次ぐことから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったか。

大引けの日経平均は前営業日比1237.36円安の64179.27円となった。東証プライム市場の売買高は25億3581万株、売買代金は11兆3336億円だった。業種別では、不動産業、小売業、空運業などが上昇した一方で、非鉄金属、その他製品、海運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は53％、対して値下がり銘柄は44％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約472円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約192円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、スクリーンHD＜7735＞、KDDI＜9433＞、キッコーマン＜2801＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　64179.27(-1237.36)

値上がり銘柄数 99(寄与度+499.46)
値下がり銘柄数 126(寄与度-1736.82)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 61830　 1910　192.08
＜9983＞　ファーストリテ　　　 79130　 1070　 86.08
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11380　 195　 19.61
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7560　 184　 18.50
＜7735＞　SCREEN　　　　　12980　 525　 14.08
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2752　 31　 12.47
＜2801＞　キッコーマン　　　　1598.5　 46　 7.71
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6547　 104　 6.97
＜8802＞　三菱地所　　　　　　　4162　 205　 6.87
＜6988＞　日東電工　　　　　　　2958　 40　 6.70
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2308.5　 24.5　 6.57
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3647　 94　 6.30
＜8801＞　三井不動産　　　　　1546.5　 59.5　 5.98
<8267>　イオン　　　　　　　　1423　 53　 5.33
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1543.5　 51　 5.13
<1925>　大和ハウス工業　　　　4381　 133　 4.46
<8830>　住友不動産　　　　　　3490　 64　 4.29
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1941　 42.5　 4.27
<4452>　花王　　　　　　　　　6049　 118　 3.96
<4502>　武田薬品工業　　　　　5070　 95　 3.18

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6461　 -587 -472.26
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25235　 -1095 -264.29
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 70500　 -5950 -139.62
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3640　 -195　-98.05
＜6981＞　村田製作所　　　　　　8650　 -1042　-83.83
＜4062＞　イビデン　　　　　　 17400　 -1195　-80.12
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 15655　 -2320　-77.77
<5803>　フジクラ　　　　　　　4194　 -305　-61.35
<6954>　ファナック　　　　　　6763　 -358　-60.00
<5802>　住友電気工業　　　　 10630　 -1410　-47.27
<4063>　信越化　　　　　　　　6695　 -141　-23.63
<8058>　三菱商事　　　　　　　4615　 -190　-19.11
<6971>　京セラ　　　　　　　　3557　 -70　-18.77
<5801>　古河電気工業　　　　 41040　 -5460　-18.30
<7974>　任天堂　　　　　　　　7215　 -523　-17.53
<6963>　ローム　　　　　　　　4739　 -503　-16.86
<6506>　安川電機　　　　　　　5988　 -407　-13.64
<6146>　ディスコ　　　　　　 70060　 -1460　 -9.79
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3385　 -58　 -9.72
<6645>　オムロン　　　　　　　5487　 -259　 -8.68《CS》

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