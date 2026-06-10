関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に3日続落、イベント控え積極的な買いは見送り
*16:58JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日続落、イベント控え積極的な買いは見送り
東証グロース市場指数 927.61 -22.15／出来高 3億6093万株／売買代金 1646億円東証グロース市場250指数 722.49 -18.11／出来高 1億7811万株／売買代金 1406億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日続落。値下がり銘柄数は380、値上がり銘柄数は174、変わらずは34。
前日9日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反発。原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。中東情勢を巡る不透明感が継続し、投資家心理を慎重にさせた。また、米国で今晩、5月の米消費者物価指数（CPI）、11日に5月の米卸売物価指数（PPI）が発表され、週末12日には米スペースXのナスダック上場とイベントが相次ぐことから、これらを見極めたいとして積極的な買いは見送られた。一方、昨日の米株式市場ではダウ平均が小幅に上昇する一方、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が0.97％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.93％下落しており、今日の東京市場では東証プライムのハイテク株や主力半導体関連株などが物色しづらく、消去法的に新興市場に投資資金が向かうことが期待されたが、今日は東京市場全体に買い手控えムードが強く、新興市場も終日軟調な展開となった。
個別では、決算発表が売り手掛かり材料となったアスカネット＜2438＞、第1四半期営業利益53.7％増で買いが先行したが失速したアールプランナー＜2983＞、27年4月期の営業利益予想21.7％増だが材料出尽くし感が先行したグリーンエナ＜1436＞、前日に75日線を割り込み見切り売りも出たパワーエックス＜485A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やアストロスケール＜186A＞が下落。値下がり率上位には、CINC＜4378＞、KaizenPF＜4170＞などが顔を出した。
一方、グローバル決済大手のCheckout.comと戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表したZETA＜6031＞、スマホゲーム「イナズマイレブンクロス」のサービスを開始したと発表したAiming＜3911＞、引き続き東証グロースからプライムへの市場変更が手掛かりとなったタスキHD＜166A＞、200日線が下値支持線として機能した和心＜9271＞が上げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、BRANU＜460A＞、サイバー・バズ＜7069＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 460A|ＢＲＡＮＵ | 727| 100| 15.95|
2| 7069|サイバー・バズ | 1400| 180| 14.75|
3| 6031|ＺＥＴＡ | 283| 28| 10.98|
4| 431A|ユーソナー | 2170| 207| 10.55|
5| 9271|和心 | 982| 72| 7.91|
6| 4881|ファンペップ | 63| 4| 6.78|
7| 6085|アキテクツＳＪ | 417| 26| 6.65|
8| 3911|Ａｉｍｉｎｇ | 174| 10| 6.10|
9| 9331|キャスター | 1043| 58| 5.89|
10| 3929|ソシャルワイヤ | 284| 15| 5.58|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4378|ＣＩＮＣ | 1010| -300| -22.90|
2| 1436|グリーンエナジー | 1390| -396| -22.17|
3| 4170|ＫａｉｚｅｎＰＦ | 108| -19| -14.96|
4| 2438|アスカネット | 318| -51| -13.82|
5| 4593|ヘリオス | 254| -35| -12.11|
6| 147A|ソラコム | 995| -112| -10.12|
7| 7362|Ｔ．Ｓ．Ｉ | 900| -95| -9.55|
8| 4487|スペースＭ | 214| -22| -9.32|
9| 6232|ＡＣＳＬ | 1902| -184| -8.82|
10| 6597|ＨＰＣシス | 4590| -440| -8.75|《SK》
スポンサードリンク