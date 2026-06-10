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出来高変化率ランキング（13時台）～石井表記、ナガホリなどがランクイン

2026年6月10日 13:58

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記事提供元：フィスコ

*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～石井表記、ナガホリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月10日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3911＞ Aiming　　　 　7457900 　71738.68　 307.94% 0.0853%
＜4446＞ Link－UG　　 　745900 　42493.16　 285.32% 0.1766%
＜1433＞ ベステラ　　　　　 　568600 　64846.16　 248.25% 0.1012%
＜6336＞ 石井表記　　　　　 　1128200 　213381.3　 237.31% 0.2056%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　54220 　1666.077　 234.94% 0.0027%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　 　20700 　26167.36　 202.08% -0.0226%
＜4378＞ CINC　　　　　 　4080100 　917519.42　 176.88% -0.0748%
＜1436＞ グリーンエナシ　　 　563800 　185443.8　 164.00% -0.2105%
＜1398＞ SMDAMJリ　　 　4189580 　2224849.238　 125.48% 0.003%
＜2983＞ アールプランナ　　 　215700 　90310.84　 122.08% -0.0165%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　40155 　49541.924　 114.61% 0.0017%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　1139900 　131033.52　 101.72% 0.1026%
＜6858＞ 小野測　　　　　　 　397200 　120357.4　 100.58% 0.0554%
＜2868＞ GXSPXカバ　　 　132620 　56089.606　 95.95% -0.0071%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　 　5318100 　548331.76　 93.22% -0.1211%
＜381A＞ iF米債35　　　 　172890 　169653.044　 89.84% 0.0013%
＜9010＞ 富士急　　　　　　 　360100 　326013.2　 89.25% 0.0536%
＜1591＞ NFJPX400　 　1686 　30254.698　 86.80% -0.0073%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　 　2830900 　628006.16　 84.81% -0.0042%
＜6670＞ MCJ　　　　　　 　193200 　225008.1　 81.28% 0.0004%
<8562> 福島銀　　　　　　 　420300 　69487.32　 80.93% 0.0056%
<4395> アクリート　　　　 　231600 　71380.68　 79.91% -0.0736%
<2632> MXSナ100ヘ　 　7939 　56044.881　 76.12% -0.0229%
<6730> アクセル　　　　　 　316000 　178485.78　 68.68% -0.0427%
<4820> EMシステムズ　　 　252000 　64155.1　 68.61% 0.0204%
<4499> Speee　　　　 　285400 　414644.72　 67.33% 0.1096%
<1328> NF金価格　　　　 　71145 　574794.423　 65.36% -0.0337%
<9610> ウィルソンWLW　 　335500 　14307.16　 62.06% -0.09%
<466A> GX防衛テク　　　 　80728 　51648.909　 61.31% 0.0047%
<166A> タスキHD　　　　 　1129500 　584380.02　 59.05% 0.0411%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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