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出来高変化率ランキング（13時台）～石井表記、ナガホリなどがランクイン
*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～石井表記、ナガホリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月10日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3911＞ Aiming 7457900 71738.68 307.94% 0.0853%
＜4446＞ Link－UG 745900 42493.16 285.32% 0.1766%
＜1433＞ ベステラ 568600 64846.16 248.25% 0.1012%
＜6336＞ 石井表記 1128200 213381.3 237.31% 0.2056%
＜180A＞ GX超長米 54220 1666.077 234.94% 0.0027%
＜8139＞ ナガホリ 20700 26167.36 202.08% -0.0226%
＜4378＞ CINC 4080100 917519.42 176.88% -0.0748%
＜1436＞ グリーンエナシ 563800 185443.8 164.00% -0.2105%
＜1398＞ SMDAMJリ 4189580 2224849.238 125.48% 0.003%
＜2983＞ アールプランナ 215700 90310.84 122.08% -0.0165%
＜1698＞ 上場配当 40155 49541.924 114.61% 0.0017%
＜7859＞ アルメディオ 1139900 131033.52 101.72% 0.1026%
＜6858＞ 小野測 397200 120357.4 100.58% 0.0554%
＜2868＞ GXSPXカバ 132620 56089.606 95.95% -0.0071%
＜4593＞ ヘリオス 5318100 548331.76 93.22% -0.1211%
＜381A＞ iF米債35 172890 169653.044 89.84% 0.0013%
＜9010＞ 富士急 360100 326013.2 89.25% 0.0536%
＜1591＞ NFJPX400 1686 30254.698 86.80% -0.0073%
＜5202＞ 板硝子 2830900 628006.16 84.81% -0.0042%
＜6670＞ MCJ 193200 225008.1 81.28% 0.0004%
<8562> 福島銀 420300 69487.32 80.93% 0.0056%
<4395> アクリート 231600 71380.68 79.91% -0.0736%
<2632> MXSナ100ヘ 7939 56044.881 76.12% -0.0229%
<6730> アクセル 316000 178485.78 68.68% -0.0427%
<4820> EMシステムズ 252000 64155.1 68.61% 0.0204%
<4499> Speee 285400 414644.72 67.33% 0.1096%
<1328> NF金価格 71145 574794.423 65.36% -0.0337%
<9610> ウィルソンWLW 335500 14307.16 62.06% -0.09%
<466A> GX防衛テク 80728 51648.909 61.31% 0.0047%
<166A> タスキHD 1129500 584380.02 59.05% 0.0411%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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