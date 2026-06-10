*13:40JST バッファロー：IT事業への集中でV字回復、バリューチェーンエンジニアリングで再成長へ

バッファロー＜6676＞は、無線LANルーターやNAS（ネットワーク接続型ストレージ）、外付けHDD、メモリなどを手掛ける国内有数のPC周辺機器メーカーだ。個人向け市場ではWi-Fiルーターやストレージ製品で高い知名度を持つ一方、近年は法人向けネットワーク機器やデータストレージ、ネットワーク施工サービスなどの拡大を進めている。販売は家電量販店や販売代理店経由が中心で、法人向けが約3割、個人向けが約7割を占める。自社工場を持たないファブレス経営を採用しながら、企画・開発・調達・サポートまでを一体で運営する「バリューチェーンエンジニアリング（VCE）」を競争力の源泉としている。世界的に見ても、PC周辺機器の総合メーカーは少なく、同社は国内市場で高いブランド力とシェアを有している。

2026年3月期の業績は、売上高1,173億円（前期比18.0％減）、営業利益92億円（同4.4％増）となった。減収の主因は、食品事業のスピンオフ上場による事業ポートフォリオ変更と、「Airdog」シリーズの国内独占販売契約終了による影響だ。一方で利益面は大きく改善した。継続事業であるIT関連事業では、販売価格の適正化や原価低減活動が進展したほか、想定より円高で推移した為替環境も追い風となった。特に法人向けでは、企業のDX需要を背景にネットワーク機器やNASの販売が伸長し、収益性向上に寄与した。同社は従来のシェア重視から利益重視へ方針転換を進めており、価格競争に巻き込まれにくい事業構造への転換が進んでいる。

2027年3月期会社計画は、売上高1,100億円（前期比6.2％減）、営業利益62億円（同32.8％減）を見込む。前期に利益を押し上げた為替要因の反動やAirdog剥落影響が残るため、保守的な計画となっている。ただし会社側は、継続事業であるPC周辺機器事業については増収を見込んでいる。主力のネットワーク機器やストレージ製品は引き続き堅調な需要が見込まれ、法人向け案件も増加傾向にある。加えて原価低減活動も継続しており、事業の実力値は着実に向上しているとみられる。

市場環境も中長期では追い風が多い。個人向け市場は成熟段階にあり、買い替えサイクルの長期化や物価高による需要低迷が続いている。一方、法人市場ではDX投資やクラウド活用、セキュリティ強化需要が拡大している。特にサイバー攻撃の高度化を背景に、安定性やサポート体制を重視する企業が増えており、国内メーカーへの評価が高まりやすい環境にある。同社は経済産業省主導のセキュリティ要件適合評価制度「JC-STAR」にいち早く対応しており、安心・安全を訴求した製品展開を進めている。また、次世代通信規格であるWi-Fi 7対応ルーターの普及も今後の需要拡大要因となりそうだ。

競合にはエレコムやアイ・オー・データ機器などが存在するが、同社の強みは幅広い製品群とサポート体制にある。単なる機器販売にとどまらず、ネットワーク構築や施工、保守、データ復旧まで一貫して提供できる点は差別化要因だ。特に法人向け市場では価格よりも信頼性やサポート品質が重視されるため、利益率向上にもつながっている。また、ファブレス経営により製造拠点を柔軟に活用できることから、市場変化への対応力も高い。

中長期戦略では、IT事業への集中を鮮明にしている。2025年4月には持株会社体制を解消し事業会社へ移行した。今後は「バリューチェーンエンジニアリング（VCE）」を軸に、法人向けネットワーク、データストレージ、施工サービスなど高付加価値領域の拡大を進める方針だ。また、M&Aについても監視カメラ関連やスマートロック関連サービスなどシナジーのある案件には積極姿勢を示しており、豊富なキャッシュを活用した成長投資が期待される。経営目標としてROE15％以上を掲げており、資本効率向上も重要なテーマとなっている。

株主還元にも前向きだ。配当方針は連結配当性向30～40％を目安としており、2026年3月期は年間120円配当を実施した。2026年4月には1株を2株に分割しており、2027年3月期は分割後ベースで年間60円配当を予定している。また、最大112億円・400万株の自己株取得も予定しており、配当と自己株取得を組み合わせた積極的な還元姿勢がうかがえる。

総じて同社は、Airdog終了による特殊要因が一巡する過渡期にあるものの、本業であるIT関連事業は増収増益基調を維持している。法人向けネットワーク機器やストレージ需要、セキュリティ関連需要の拡大を取り込みながら、利益重視経営への転換も進展している。豊富なキャッシュと高い収益力を背景に、今後は成長投資と株主還元の両立が期待される企業といえそうだ。《YS》