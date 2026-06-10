*13:01JST フォーカスシステムズ---「intra-mart Partner Award 2026」で優秀賞受賞

フォーカスシステムズ＜4662＞は9日、NTTデータ イントラマートが主催する「intra-mart Partner Award 2026」において「優秀賞」を受賞したと発表した。

同アワードは、顧客満足度向上を目的に、優れた実績をあげたイントラマートのパートナー企業や個人を表彰する制度である。

今回の受賞では、フォーカスシステムズがイントラマートのプラチナパートナー企業として、超大型のローコード開発プロジェクトや「Bizインテグラル」関連プロジェクトを推進し、「intra-mart」事業の成長に大きく貢献した点が高く評価された。ローコード開発需要の拡大を背景に、大規模案件の遂行実績や事業拡大への寄与が受賞につながった。

同社は2004年から「intra-mart」の開発・販売に取り組んでおり、これまでに350件超のプロジェクト実績を積み重ねてきた。

さらに、2026年2月にはイントラマートと資本業務提携を締結した。顧客ニーズを迅速に反映できる高度な事業基盤の構築に加え、中長期的な成長機会の創出や企業価値向上を目的としており、従来のセールスパートナーの枠組みを超えた協業体制を推進している。

今後はイントラマートとの連携を一段と強化し、「intra-mart」事業の拡大を進めるとともに、高付加価値ビジネス領域への展開を図る中核事業として成長を目指す考えだ。《KT》