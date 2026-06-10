*12:56JST 日経平均は大幅に反落、ソフトバンクGが1銘柄で約521円分押し下げ

10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり95銘柄、値下がり128銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反落。735.24円安の64681.39円（出来高概算11億4542万株）で前場の取引を終えている。

前日9日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は86.10ドル高の50872.11ドル、ナスダックは250.84ポイント安の25678.82で取引を終了した。原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は464.25円安の64952.38円と反落して取引を開始した。前日の米ナスダック安や中東情勢の緊迫化を受け、東京市場でも売りが先行した。その後は先物への売りが広がりつつ、64800円付近で軟調もみ合い展開となった。昨日の日経平均が1400円近く上昇したことから、短期的な戻り待ちの売りが出やすかった。ただ、下げ幅は限定的で、節目の65000円を下回る水準では、押し目買いも向かっている。

個別では、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、スクリン＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、セコム＜9735＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、三菱地所＜8802＞、住友鉱＜5713＞、三井不＜8801＞、キッコマン＜2801＞、アサヒ＜2502＞、大和ハウス＜1925＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ファナック<6954>、信越化<4063>、住友電<5802>、キオクシアHD<285A>、村田製<6981>、任天堂<7974>、三菱商<8058>、コナミG<9766>、ソニーG<6758>、古河電<5801>などの銘柄が下落。

業種別では、不動産業、サービス業、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、情報・通信業、海運業などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約521円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、ファナック<6954>、信越化<4063>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約332円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、スクリーンHD＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、中外薬＜4519＞、セコム＜9735＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 64681.39(-735.24)

値上がり銘柄数 95(寄与度+564.04)

値下がり銘柄数 128(寄与度-1299.28)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 63230 3310 332.87

＜9983＞ ファーストリテ 78670 610 49.08

＜6098＞ リクルートHD 11430 245 24.64

＜7735＞ SCREEN 13340 885 23.73

＜6920＞ レーザーテック 41870 1390 18.64

＜4519＞ 中外製薬 7507 131 13.17

＜9735＞ セコム 6521 78 5.23

＜8802＞ 三菱地所 4078 121 4.06

＜8801＞ 三井不動産 1522.5 35.5 3.57

＜2502＞ アサヒGHD 1528 35.5 3.57

＜7453＞ 良品計画 3606 53 3.55

＜2801＞ キッコーマン 1573 20.5 3.44

<6988> 日東電工 2938.5 20.5 3.44

<3092> ZOZO 1118.5 31.5 3.17

<8725> MS＆AD 4643 103 3.11

＜1925＞ 大和ハウス工業 4339 91 3.05

<1928> 積水ハウス 3314 89 2.98

＜5713＞ 住友金属鉱山 7881 163 2.73

<2914> JT 6149 79 2.65

<6361> 荏原製作所 5376 76 2.55



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6400 -648 -521.34

＜6857＞ アドバンテ 25685 -645 -155.68

＜5803＞ フジクラ 4222 -277 -55.71

＜4062＞ イビデン 17870 -725 -48.61

＜6762＞ TDK 3741 -94 -47.27

<6954> ファナック 6868 -253 -42.41

<4063> 信越化 6597 -239 -40.06

<5802> 住友電気工業 10980 -1060 -35.53

<285A> キオクシアHD 75100 -1350 -31.68

<6981> 村田製作所 9415 -277 -22.29

<7974> 任天堂 7190 -548 -18.37

<8058> 三菱商事 4637 -168 -16.90

<9766> コナミG 18885 -500 -16.76

<6758> ソニーG 3363 -80 -13.41

<5801> 古河電気工業 42620 -3880 -13.01

<6963> ローム 4961 -281 -9.42

<6506> 安川電機 6118 -277 -9.29

<4568> 第一三共 2472.5 -86.5 -8.70

<7832> バンナムHD 3599 -75 -7.54

<6503> 三菱電機 5610 -209 -7.01《CS》