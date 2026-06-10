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日経平均は大幅に反落、ソフトバンクGが1銘柄で約521円分押し下げ

2026年6月10日 12:56

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記事提供元：フィスコ

*12:56JST 日経平均は大幅に反落、ソフトバンクGが1銘柄で約521円分押し下げ
10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり95銘柄、値下がり128銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反落。735.24円安の64681.39円（出来高概算11億4542万株）で前場の取引を終えている。

前日9日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は86.10ドル高の50872.11ドル、ナスダックは250.84ポイント安の25678.82で取引を終了した。原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は464.25円安の64952.38円と反落して取引を開始した。前日の米ナスダック安や中東情勢の緊迫化を受け、東京市場でも売りが先行した。その後は先物への売りが広がりつつ、64800円付近で軟調もみ合い展開となった。昨日の日経平均が1400円近く上昇したことから、短期的な戻り待ちの売りが出やすかった。ただ、下げ幅は限定的で、節目の65000円を下回る水準では、押し目買いも向かっている。

個別では、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、スクリン＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、セコム＜9735＞、中外薬＜4519＞、良品計画＜7453＞、三菱地所＜8802＞、住友鉱＜5713＞、三井不＜8801＞、キッコマン＜2801＞、アサヒ＜2502＞、大和ハウス＜1925＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ファナック<6954>、信越化<4063>、住友電<5802>、キオクシアHD<285A>、村田製<6981>、任天堂<7974>、三菱商<8058>、コナミG<9766>、ソニーG<6758>、古河電<5801>などの銘柄が下落。

業種別では、不動産業、サービス業、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、情報・通信業、海運業などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約521円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、ファナック<6954>、信越化<4063>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約332円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、スクリーンHD＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、中外薬＜4519＞、セコム＜9735＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　64681.39(-735.24)

値上がり銘柄数 95(寄与度+564.04)
値下がり銘柄数 128(寄与度-1299.28)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 63230　 3310　332.87
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78670　 610　 49.08
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11430　 245　 24.64
＜7735＞　SCREEN　　　　　13340　 885　 23.73
＜6920＞　レーザーテック　　　 41870　 1390　 18.64
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7507　 131　 13.17
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6521　 78　 5.23
＜8802＞　三菱地所　　　　　　　4078　 121　 4.06
＜8801＞　三井不動産　　　　　1522.5　 35.5　 3.57
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1528　 35.5　 3.57
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3606　 53　 3.55
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1573　 20.5　 3.44
<6988>　日東電工　　　　　　2938.5　 20.5　 3.44
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1118.5　 31.5　 3.17
<8725>　MS＆AD　　　　　　4643　 103　 3.11
＜1925＞　大和ハウス工業　　　　4339　 91　 3.05
<1928>　積水ハウス　　　　　　3314　 89　 2.98
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　7881　 163　 2.73
<2914>　JT　　　　　　　　　 6149　 79　 2.65
<6361>　荏原製作所　　　　　　5376　 76　 2.55


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6400　 -648 -521.34
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25685　 -645 -155.68
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4222　 -277　-55.71
＜4062＞　イビデン　　　　　　 17870　 -725　-48.61
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3741　 -94　-47.27
<6954>　ファナック　　　　　　6868　 -253　-42.41
<4063>　信越化　　　　　　　　6597　 -239　-40.06
<5802>　住友電気工業　　　　 10980　 -1060　-35.53
<285A>　キオクシアHD　　　　 75100　 -1350　-31.68
<6981>　村田製作所　　　　　　9415　 -277　-22.29
<7974>　任天堂　　　　　　　　7190　 -548　-18.37
<8058>　三菱商事　　　　　　　4637　 -168　-16.90
<9766>　コナミG　　　　　　　18885　 -500　-16.76
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3363　 -80　-13.41
<5801>　古河電気工業　　　　 42620　 -3880　-13.01
<6963>　ローム　　　　　　　　4961　 -281　 -9.42
<6506>　安川電機　　　　　　　6118　 -277　 -9.29
<4568>　第一三共　　　　　　2472.5　 -86.5　 -8.70
<7832>　バンナムHD　　　　　 3599　 -75　 -7.54
<6503>　三菱電機　　　　　　　5610　 -209　 -7.01《CS》

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