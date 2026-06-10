関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～CINC、Aimingなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～CINC、Aimingなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月10日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3911＞ Aiming 5126800 71738.68 277.83% 0.067%
＜180A＞ GX超長米 53080 1666.077 232.58% 0.0037%
＜1433＞ ベステラ 457700 64846.16 224.69% 0.116%
＜4446＞ Link－UG 383500 42493.16 215.09% 0.1166%
＜6336＞ 石井表記 720300 213381.3 183.7% 0.1946%
＜1436＞ グリーンエナシ 399900 185443.8 121.64% -0.2189%
＜1698＞ 上場配当 39868 49541.924 113.74% 0.0052%
＜2983＞ アールプランナ 182700 90310.84 102.32% -0.0224%
＜381A＞ iF米債35 170204 169653.044 88% 0.0013%
＜6670＞ MCJ 189300 225008.1 78.93% 0%
＜2868＞ GXSPXカバ 113824 56089.606 78.71% -0.0044%
＜5202＞ 板硝子 2677000 628006.16 78.33% -0.0021%
＜1398＞ SMDAMJリ 2751480 2224849.238 75.02% -0.0002%
＜6858＞ 小野測 287400 120357.4 62.91% 0.0848%
＜9010＞ 富士急 273300 326013.2 58.58% 0.0583%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 6448 56044.881 53.17% -0.0182%
＜4378＞ CINC 1408600 917519.42 51.81% 0.1366%
＜8562＞ 福島銀 308100 69487.32 47.32% 0.0283%
＜6730＞ アクセル 251600 178485.78 45.45% -0.0136%
＜466A＞ GX防衛テク 68405 51648.909 43.89% 0.0085%
<1844> 大盛工業 273800 81164.48 31.36% -0.0895%
<6166> 中村超硬 1129000 475605.04 28.69% -0.0532%
<2515> NF外REIT 25605 51467.51 27.81% 0.0159%
<6085> アーキテクツSJ 5186200 1576257.34 26.41% 0.0179%
<4462> 石原ケミカル 60000 121263.52 26.15% -0.0036%
<4179> ジーネクスト 1291100 310418.4 25.13% 0.2318%
<166A> タスキHD 804700 584380.02 24.76% 0.0452%
<1618> NFエネ資源 660 21291.802 23.78% -0.0302%
<9252> ラストワンマイル 11700 37654.1 22.96% 0.0057%
<7931> 未来工業 43700 100002.56 21.95% -0.0033%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク