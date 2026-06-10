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出来高変化率ランキング（10時台）～CINC、Aimingなどがランクイン

2026年6月10日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～CINC、Aimingなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月10日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3911＞ Aiming　　　 5126800 　71738.68　 277.83% 0.067%
＜180A＞ GX超長米　　　　　53080 　1666.077　 232.58% 0.0037%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　457700 　64846.16　 224.69% 0.116%
＜4446＞ Link－UG　　　383500 　42493.16　 215.09% 0.1166%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　720300 　213381.3　 183.7% 0.1946%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　399900 　185443.8　 121.64% -0.2189%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　39868 　49541.924　 113.74% 0.0052%
＜2983＞ アールプランナ　　　182700 　90310.84　 102.32% -0.0224%
＜381A＞ iF米債35　　　　170204 　169653.044　 88% 0.0013%
＜6670＞ MCJ　　　　　　　189300 　225008.1　 78.93% 0%
＜2868＞ GXSPXカバ　　　113824 　56089.606　 78.71% -0.0044%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　2677000 　628006.16　 78.33% -0.0021%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　2751480 　2224849.238　 75.02% -0.0002%
＜6858＞ 小野測　　　　　　　287400 　120357.4　 62.91% 0.0848%
＜9010＞ 富士急　　　　　　　273300 　326013.2　 58.58% 0.0583%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　6448 　56044.881　 53.17% -0.0182%
＜4378＞ CINC　　　　　　1408600 　917519.42　 51.81% 0.1366%
＜8562＞ 福島銀　　　　　　　308100 　69487.32　 47.32% 0.0283%
＜6730＞ アクセル　　　　　　251600 　178485.78　 45.45% -0.0136%
＜466A＞ GX防衛テク　　　　68405 　51648.909　 43.89% 0.0085%
<1844> 大盛工業　　　　　　273800 　81164.48　 31.36% -0.0895%
<6166> 中村超硬　　　　　　1129000 　475605.04　 28.69% -0.0532%
<2515> NF外REIT　　　25605 　51467.51　 27.81% 0.0159%
<6085> アーキテクツSJ　　5186200 　1576257.34　 26.41% 0.0179%
<4462> 石原ケミカル　　　　60000 　121263.52　 26.15% -0.0036%
<4179> ジーネクスト　　　　1291100 　310418.4　 25.13% 0.2318%
<166A> タスキHD　　　　　804700 　584380.02　 24.76% 0.0452%
<1618> NFエネ資源　　　　660 　21291.802　 23.78% -0.0302%
<9252> ラストワンマイル　　11700 　37654.1　 22.96% 0.0057%
<7931> 未来工業　　　　　　43700 　100002.56　 21.95% -0.0033%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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