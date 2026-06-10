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出来高変化率ランキング（9時台）～大盛工業、グリーンエナシなどがランクイン
*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～大盛工業、グリーンエナシなどがランクイン
大盛工＜1844＞がランクイン（9時50分時点）。急落。前日取引終了後に、第3四半期
決算を発表している。累計の営業利益は6.47億円（前年同期比9.5％減）。上期の同
2.3％減から減益率が拡大した。慢性的な建設従事者不足、資材価格や労務費等の建
設コストの上昇等厳しい事業環境が続いている。26年7月期営業利益は7.31億円（前
期比6.8％減）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月10日 9:50 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3911＞ Aiming 4412000 71738.68 264.44% 0.0731%
＜180A＞ GX超長米 53080 1666.077 232.58% 0.0037%
＜1433＞ ベステラ 423600 64846.16 215.84% 0.115%
＜6336＞ 石井表記 535000 213381.3 146.37% 0.1137%
＜8143＞ ラピーヌ 20400 730.64 140.06% -0.0769%
＜8144＞ デンキョーG 1600 554.58 129.01% 0.0007%
＜7531＞ 清和中央 2000 796.92 126.43% -0.0232%
＜2983＞ アールプランナ 168100 90310.84 92.8% -0.0151%
＜1436＞ グリーンエナシ 309100 185443.8 91.79% -0.2127%
＜1698＞ 上場配当 32868 49541.924 90.49% 0.0064%
＜9351＞ 東洋埠頭 4400 3794.44 89.8% 0.0038%
＜6670＞ MCJ 188600 225008.1 78.5% 0%
＜5202＞ 板硝子 2669200 628006.16 78% -0.0021%
＜2868＞ GXSPXカバ 113099 56089.606 77.98% -0.0044%
<94346> ソフトバンク2P 2900 18954.58 70.55% -0.0007%
＜1398＞ SMDAM Jリ 2517820 2224849.238 65.04% 0%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 6273 56044.881 50.25% -0.0215%
＜9010＞ 富士急 236800 326013.2 43.71% 0.0809%
＜7804＞ B＆P 3000 4262.48 40.74% -0.0138%
＜466A＞ GX防衛テク 66014 51648.909 40.3% 0.0057%
<6730> アクセル 234000 178485.78 38.42% -0.0209%
<6858> 小野測 221800 120357.4 34.76% 0.0729%
<8562> 福島銀 259700 69487.32 30.22% 0.0538%
<2515> NF外REIT 25555 51467.51 27.63% 0.0153%
<9339> コーチ・エィ 600 568.04 26.08% 0.004%
<8996> ハウスフリダム 2000 1584.12 25.2% -0.001%
<8181> 東天紅 3700 2865.5 23.53% 0.002%
<1618> NFエネ資源 658 21291.802 23.5% -0.0302%
＜1844＞ 大盛工業 252100 81164.48 23.34% -0.1028%
<6166> 中村超硬 1034200 475605.04 20.59% -0.0252%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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