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出来高変化率ランキング（9時台）～大盛工業、グリーンエナシなどがランクイン

2026年6月10日 10:19

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記事提供元：フィスコ

*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～大盛工業、グリーンエナシなどがランクイン
大盛工＜1844＞がランクイン（9時50分時点）。急落。前日取引終了後に、第3四半期
決算を発表している。累計の営業利益は6.47億円（前年同期比9.5％減）。上期の同
2.3％減から減益率が拡大した。慢性的な建設従事者不足、資材価格や労務費等の建
設コストの上昇等厳しい事業環境が続いている。26年7月期営業利益は7.31億円（前
期比6.8％減）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月10日　9:50　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3911＞ Aiming　　　 4412000 　71738.68　 264.44% 0.0731%
＜180A＞ GX超長米　　　　　53080 　1666.077　 232.58% 0.0037%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　423600 　64846.16　 215.84% 0.115%
＜6336＞ 石井表記　　　　　　535000 　213381.3　 146.37% 0.1137%
＜8143＞ ラピーヌ　　　　　　20400 　730.64　 140.06% -0.0769%
＜8144＞ デンキョーG　　　　1600 　554.58　 129.01% 0.0007%
＜7531＞ 清和中央　　　　　　2000 　796.92　 126.43% -0.0232%
＜2983＞ アールプランナ　　　168100 　90310.84　 92.8% -0.0151%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　309100 　185443.8　 91.79% -0.2127%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　32868 　49541.924　 90.49% 0.0064%
＜9351＞ 東洋埠頭　　　　　　4400 　3794.44　 89.8% 0.0038%
＜6670＞ MCJ　　　　　　　188600 　225008.1　 78.5% 0%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　2669200 　628006.16　 78% -0.0021%
＜2868＞ GXSPXカバ　　　113099 　56089.606　 77.98% -0.0044%
<94346> ソフトバンク2P　　2900 　18954.58　 70.55% -0.0007%
＜1398＞ SMDAM Jリ　　2517820 　2224849.238　 65.04% 0%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　6273 　56044.881　 50.25% -0.0215%
＜9010＞ 富士急　　　　　　　236800 　326013.2　 43.71% 0.0809%
＜7804＞ B＆P　　　　　　　3000 　4262.48　 40.74% -0.0138%
＜466A＞ GX防衛テク　　　　66014 　51648.909　 40.3% 0.0057%
<6730> アクセル　　　　　　234000 　178485.78　 38.42% -0.0209%
<6858> 小野測　　　　　　　221800 　120357.4　 34.76% 0.0729%
<8562> 福島銀　　　　　　　259700 　69487.32　 30.22% 0.0538%
<2515> NF外REIT　　　25555 　51467.51　 27.63% 0.0153%
<9339> コーチ・エィ　　　　600 　568.04　 26.08% 0.004%
<8996> ハウスフリダム　　　2000 　1584.12　 25.2% -0.001%
<8181> 東天紅　　　　　　　3700 　2865.5　 23.53% 0.002%
<1618> NFエネ資源　　　　658 　21291.802　 23.5% -0.0302%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　　252100 　81164.48　 23.34% -0.1028%
<6166> 中村超硬　　　　　　1034200 　475605.04　 20.59% -0.0252%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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