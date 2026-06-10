*10:07JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---サーモス、デジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は9日、日本酸素ホールディングス＜4091＞の子会社であるサーモスが、製品画像や販促コンテンツ、製品情報を一元管理・活用するため、デジタルアセット管理（DAM）システム「CIERTO」を導入したと発表した。

サーモスは、製品関連データとアセットの管理高度化を目的にCIERTOを採用しており、機能面が評価の決め手となった。具体的には、柔軟なUI設計によりウェルカムボード上に商品検索窓を設置し、必要な素材へ迅速にアクセスできる検索性向上機能を備える点が挙げられる。製品画像と販促情報を紐付けて一元管理することで、情報の整合性維持と管理効率の向上を図る仕組みが評価された。また、ゲストリンク機能による外部販売代理店への安全かつ迅速な素材共有や、オンラインストア連携における画像変換機能を活用した正しいデータの二次利用、掲載ミス防止およびリードタイム短縮への寄与も評価されている。

サーモスは今後、CIERTOをマーケティング活動の基盤の一つとして定着させ、ブランドの一貫性を維持しながら、将来的には販促活動のさらなるデジタル化（DX）の推進を見据える。

同社は、CIERTOの提供を通じて、サーモスの効率的なコンテンツ運用およびブランド価値向上の支援を進める。《KT》